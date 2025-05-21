«Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Уралвагонзавод» готов предложить иностранным заказчикам модернизированный танк Т-90МС, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что обновленная версия бронемашины создана с учетом практического опыта, полученного на реальных боевых действиях. Впервые танк был представлен в новом облике на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где вызвал значительный интерес зарубежных армий.

Представители концерна подчеркнули, что Т-90МС считается одним из наиболее эффективных современных боевых танков. Кроме того, на выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске компания презентует тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и универсальную бронированную инженерную машину. Последняя совмещает функции сразу трех типов техники – ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. В концерне отметили высокий экспортный потенциал новых разработок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил, что российский танк Т-90 имеет превосходство над немецкими Leopard. «Рособоронэкспорт» отметил высокий авторитет танка Т-90МС в странах Африки и Азии. Уралвагонзавод подчеркнул мировую уникальность танка Т-90М.