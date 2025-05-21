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    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    5 комментариев
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    7 комментариев
    21 мая 2025, 06:19 • Новости дня

    «Уралвагонзавод» предложил зарубежным партнерам модернизированный танк Т-90МС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированный танк Т-90МС, созданный на основе опыта реальных боевых действий, готовят к презентации для зарубежных покупателей на выставке MILEX 2025 в Минске.

    Концерн «Уралвагонзавод» готов предложить иностранным заказчикам модернизированный танк Т-90МС, сообщает ТАСС. В пресс-службе компании уточнили, что обновленная версия бронемашины создана с учетом практического опыта, полученного на реальных боевых действиях. Впервые танк был представлен в новом облике на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, где вызвал значительный интерес зарубежных армий.

    Представители концерна подчеркнули, что Т-90МС считается одним из наиболее эффективных современных боевых танков. Кроме того, на выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске компания презентует тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и универсальную бронированную инженерную машину. Последняя совмещает функции сразу трех типов техники – ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования. В концерне отметили высокий экспортный потенциал новых разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил, что российский танк Т-90 имеет превосходство над немецкими Leopard. «Рособоронэкспорт» отметил высокий авторитет танка Т-90МС в странах Африки и Азии. Уралвагонзавод подчеркнул мировую уникальность танка Т-90М.

    19 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России

    Степашин заявил о серьезном ущербе обороне России при Сердюкове

    Степашин обвинил Сердюкова в подрыве обороноспособности России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова в 2007–2012 годах нанесли серьезный удар по обороноспособности России, ослабили военкоматы и систему призыва, заявил бывший глава правительства Сергей Степашин.

    Бывший председатель правительства России, а ныне глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков нанес серьезный ущерб обороноспособности страны, передает ТАСС.

    По его словам, ранее никто не предполагал, что вновь возникнет необходимость защищать Отечество. Степашин отметил, что Ассоциация юристов России сейчас оказывает профессиональную юридическую помощь военнослужащим и участникам спецоперации на Украине.

    Он также подчеркнул, что практически все представители Ассоциации юристов побывали «за ленточкой», уточнив: «Я правда не понимаю, за ленточкой – это в Киеве или во Львове? Все остальное это не новые территории, а возвращенные в лоно России», – отметил Степашин.

    XIII Петербургский международный юридический форум открылся 19 мая, в этом году он проходит под лозунгом: «Право: уроки прошлого для мира будущего».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине заставила пересмотреть принципы морской реформы Сердюкова.

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    19 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Ростех заявил о превосходстве Т-90 над танками Leopard

    Ростех сообщил о преимуществах Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М над Leopard

    Ростех заявил о превосходстве Т-90 над танками Leopard
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские серийные танки, по данным Ростеха, обладают лучшей защитой и приспособлены к современным боевым условиям благодаря доработкам.

    Как передает ТАСС, после изучения трофейного Leopard 2A6 специалисты Ростеха пришли к выводу, что российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М превосходят немецкие машины по адаптации к современным боевым действиям. В корпорации заявили: «На сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов и ПТРК – от противокумулятивных решеток до динамических элементов и других приспособлений».

    По словам представителей Ростеха, российские танки неоднократно выдерживали многочисленные попадания, продолжая выполнять боевые задачи. В корпорации добавили, что западные танки Leopard 1, используемые ВСУ, значительно уступают по эффективности и считаются устаревшими.

    Российские войска регулярно уничтожают западные танки, в том числе различные модификации Leopard, в ходе боевых действий в зоне спецоперации на Украине. На прошлой неделе Минобороны России опубликовало видео, где операторы дронов Центра «Рубикон» подбили Leopard ВСУ под Степановкой на донецком направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при эксплуатации немецких танков Leopard 2 на поле боя. Российские противотанковые ракетные комплексы позволяют эффективно поражать эти машины. Киев не может быстро освоить ремонт Leopard 2 без помощи западных специалистов.

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    20 мая 2025, 06:03 • Новости дня
    Польские наемники ВСУ были замечены под Красноармейском

    Боец ВС России сообщил о польских наемниках на передовой ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Англоязычные и польские наемники, по словам бойца ВС России, находились на первой линии обороны под Красноармейском, что подтверждается услышанными голосами.

    Польские и англоязычные наемники были замечены в рядах ВСУ на направлении Красноармейска, передает РИА «Новости». О присутствии иностранных бойцов сообщил боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России с позывным «Старый».

    В своем заявлении он отметил: «Используют наемников, да. Слышали голоса наемников. Сам лично их не встречал, слышать – слышал. Голоса наемников и польские, и какие-то там американские, или по-английски говорят, не знаю».

    По словам разведчика, иностранцы находились на первой линии обороны на красноармейском направлении. Он предположил, что наемники могли не успеть покинуть позиции из-за того, что бойцы ВС России отрезали им пути отхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart, а часть из них захвачена в плен. В боях за Лысовку в Донецкой народной республике выявили наемников из Колумбии и Польши.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, отметив, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    18 мая 2025, 08:33 • Новости дня
    Патрушев поздравил Балтфлот с днем рождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев подчеркнул, что Балтийский флот активно укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств.

    Балтийский флот России в условиях сложной военно-политической обстановки надежно обеспечивает безопасность судоходства и предотвращает провокации со стороны военно-морских сил недружественных стран. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА «Новости». Он поздравил личный состав, ветеранов и специалистов флота с Днем Балтийского флота.

    Патрушев отметил, что Балтийский флот традиционно считается «колыбелью Военно-Морского Флота России», а его история – пример героизма и преданности. «В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает свое мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах», – подчеркнул он.

    Ранее Патрушев отмечал, что европейское крыло НАТО проводит политику блокирования России в регионе, игнорируя диалог с Москвой и Вашингтоном. По его словам, высока вероятность усиления угроз российским портам и свободе судоходства, но Москва не допустит посягательств на свои национальные интересы.

    В этом году активизировалась боевая подготовка флота, совершенствуются навыки противодействия подводным диверсионным силам, продолжается перевооружение Балтфлота современными кораблями, включая новые фрегаты, корветы, противоминные корабли и катера. Флот получает малые ракетные корабли с морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

    Датой рождения Балтийского флота считается 18 мая 1703 года, когда флотилия под командованием Петра I одержала первую победу, захватив два шведских военных судна на Неве. Все участники боя были награждены специальными медалями с надписью «Небываемое бывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Балтийского флота поразили цели на учениях в Балтийском море. Корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели у побережья Калининградской области. В Совфеде назвали действия НАТО по морской блокаде России провокацией.

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    18 мая 2025, 22:09 • Новости дня
    Бельгия пообещала Украине 20 систем ПВО Cerber и танк Leopard

    Правительство Бельгии одобрило 1 млрд евро помощи Украине на 2025 год

    Tекст: Ирма Каплан

    Брюссель утвердил поддержку для Украины в размере 1 млрд евро, при этом в состав ее войдут 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танк Leopard, пишет Tijd.

    Пакет помощи Украине на сумму 1 млрд евро на этой неделе одобрен бельгийским правительством, заявил министр обороны Тео Франкен, отметив, что  «значительная часть ресурсов возвращается в экономику страны и поддерживает занятость в оборонном секторе», пишет портал Tijd.

    В материале указано, что источником финансирования Украины стали налоговые поступления от замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, о чем ранее говорил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

    Содержание пакета включает поставку около сотни бронированных машин скорой помощи и автомобилей Unimog, а также пять беспилотных морских судов, БПЛА, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения беспилотников, средства ночного видения и защитную одежду от химических угроз.

    «Кроме того, будет поставлено более 16 тыс. единиц оружия и пистолетов, а также 20 модернизированных систем ПВО Cerber и боевой танк Leopard с новой орудийной башней», – сказано в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский в апреле жаловался на отсутствие  поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Соединенными Штатами, отмечая, что их наличие могло бы стать значительной поддержкой для Украины.

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    18 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал, как ВСУ не выдерживают «накатов» и бегут с позиций

    Боец «Старый»: ВСУ не выдержали атак и сбежали с позиций под Новомихайловкой

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские военные оставили несколько позиций под Новомихайловкой в ДНР после мощных атак российской армии, что свидетельствует о снижении их морального духа, рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Старый».

    По словам военнослужащего 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Старый», украинские военные не выдерживают натиска российских войск и бегут с позиций в районе Новомихайловки в ДНР, передает РИА «Новости».

    «Обороняться противнику все равно тяжело. Была задача занять «полку» перед Новомихайловкой. Шли, раз – накат, шли, два – накат, на третий накат мы пошли, они уже ее освободили. Мы на вторую «полку», она тоже уже свободна. То есть – они уже убежали», – рассказал он.

    «Старый» считает, что моральный дух противника уже сломлен, так как российские военные атакуют регулярно и украинским военным понятна сложность ситуации.

    «Изначально их сидит, может быть, даже и рота. Но когда мы накатывать начинаем, получается, по ходу, тот командующий состав, который посильнее, наверное, откатывается дальше. Оставляют которых не жалко, так скажем», – добавил боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 мая российские военные продвинулись на великоновоселковском и красноармейском направлениях в ДНР.

    Кроме того, подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника.

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    18 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Группировка «Север» с 5 мая пресекла 70 попыток ВСУ прорвать границу России

    Tекст: Ирма Каплан

    Деморализованные войска вооруженных сил Украины продолжают попытки прорвать оборону российской границы, но группировка войск «Север» по-прежнему их пресекает и создает полосу безопасности в Сумской области Украины.

    Бойцы группировки войск «Север» отразили все попытки прорыва противника на Теткинском и Глушковском направлениях, пересечений госграницы не допущено, при этом с 5 мая группа пресекла 70 попыток прорыва ВСУ, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Всего с 5 мая противник предпринял 70 безуспешных попыток прорыва на нашу территорию на данном участке фронта», – сказано в сообщении.

    По данным канала, в приграничных районах Сумской области ВСУ несут значительные потери и вынуждены менять места дислокации.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Указывается, что командование ВСУ сталкивается с серьезной деморализацией состава, включая старших офицеров. К примеру, командир Первого батальона 47 омбр Александр Ширшин не смог продолжать выполнять, как он сам заявил, «дебильные задачи» без объяснений тактических целей боя и ушел с должности, обвинив генералитет ВСУ в том, что «бригада поменяла третий комплект личного состава и продолжает бросаться в бой».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области удар беспилотников «Герань-2» пришелся по технике 82-й бригады ВСУ. Кроме того, в ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил.

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    21 мая 2025, 02:28 • Новости дня
    На Украине подтвердили потери после удара «Искандером» по лагерю ВСУ под Шосткой

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сумской области под Шосткой зафиксировали удар по тренировочной базе ВСУ, где, по словам очевидцев, могли находиться десятки военнослужащих.

    О случившемся ударе первым сообщил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап, передает издание «Страна». Он уточнил, что местные паблики сегодня подтвердили баллистический удар по промышленному объекту вблизи города Шостка.

    Этот факт косвенно подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая, которая в соцсетях эмоционально раскритиковала командование и перепостила видео удара, задав вопрос о последствиях руководства для армии.

    О происшествии также сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, российская сторона нанесла удар «Искандером» по полигону в Сумской области во время учений ВСУ, используя дрон для корректировки цели. Он отметил, что полигон размещался всего в 45 км от российской границы, и подверг критике решение проводить учения в непосредственной близости от линии фронта.

    Блогер Сергей Наумович отметил, что полигон работал с большим скоплением новобранцев при отсутствии контроля воздушного пространства. По данным российских источников, число погибших украинских военных могло составить до 70 человек, однако официального подтверждения от украинской стороны не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар с помощью ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» за время спецоперации на Украине поразили более 1400 целей, среди которых были командные пункты и аэродромы.

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    18 мая 2025, 13:56 • Новости дня
    В Калининградской области отпраздновали 322-летие Балтийского флота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Балтийск стал центром празднования 322-й годовщины Балтийского флота, где прошли парад, митинг и масштабная выставка военной техники.

    Торжества по случаю 322-й годовщины Балтийского флота прошли в Балтийске, сообщает ТАСС. Мероприятия начались с подъема Андреевских флагов на боевых кораблях и праздничного построения личного состава. На площади Балтийской Славы состоялся митинг с участием командующего флотом Сергея Липилина, губернатора области Алексея Беспрозванных, военнослужащих, ветеранов и жителей города.

    Липилин в приветственной речи отметил, что военнослужащие Балтийского флота достойно проявили себя как на Северном Кавказе, так и в Сирии, а также в ходе специальной военной операции. В ходе торжеств награды получили отличившиеся военные.

    Праздничный парад по главной площади прошли соединения морской пехоты, надводных кораблей, катеров и десантных кораблей, в строю находились почти тысяча человек. Участники возложили цветы к памятнику Петру Первому и бюсту адмирала Владимира Егорова.

    В течение дня в центре Балтийска работала выставка современной военной техники, включая береговые комплексы «Бал» и «Бастион», БТР-82А и САУ «Акация». Были представлены стрелковое оружие, экипировка подразделений разведки, противодиверсионные комплекты и спасательное оборудование.

    Праздник завершился патриотической акцией «Балтийская слава – память и победа» и концертами с участием Ансамбля песни и пляски флота, оркестра штаба и группы «Черные береты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что Балтийский флот активно укрепляет позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Корабли Балтфлота поразили цели на учениях в Балтийском море. В ходе учений у побережья Калининградской области корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели.

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    19 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    SCMP сообщила о скорых испытаниях китайского дрононосца Jiu Tian

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    КНР собирается провести летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian, способного запускать до ста беспилотников-камикадзе и преодолевать большие расстояния.

    Китай до конца июня планирует провести испытания нового беспилотного летательного аппарата Jiu Tian, сообщает Интерфакс со ссылкой на South China Morning Post. Беспилотник сможет нести и запускать до ста барражирующих боеприпасов либо малых беспилотников.

    Jiu Tian рассчитан на дальность полета до 7 тыс. км и высоту до 15 тыс. м, что позволяет ему находиться вне зоны действия большинства современных систем ПВО средней дальности. Размах крыла аппарата составляет 25 метров.

    Максимальная грузоподъемность Jiu Tian составляет шесть тонн, на борту он способен перевозить различные типы малых беспилотников, включая беспилотники-камикадзе. После первого испытательного полета в июне планируется провести еще несколько тестов, прежде чем аппарат поступит на вооружение армии Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай потребовал от НАТО не вмешиваться и не вредить стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США начали формировать новые воинские подразделения для возможного конфликта с Китаем. Китай привел свои войска в повышенную боеготовность в районе Южно-Китайского моря.

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    20 мая 2025, 05:45 • Новости дня
    Корабли Северного флота провели учения по поиску субмарин

    Экипажи отработали атаку подлодки и стрельбу торпедой на учениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Северный флот провел учения в Баренцевом море с участием корабельной поисково-ударной группы, в ходе которых были выполнены практические стрельбы по подводным целям.

    Учения корабельной поисково-ударной группы Северного флота прошли в Баренцевом море, сообщает ТАСС.

    В маневрах приняли участие большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», которые отработали поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, а также применение противолодочного вооружения. Район учений был заранее закрыт для гражданских судов и авиации.

    В пресс-службе Северного флота отметили, что в ходе учений корабли действовали во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27 смешанного авиационного корпуса. Экипажи выполнили торпедную стрельбу по условной подлодке, используя практический боезапас: обычную торпеду без боевой части. Помимо этого, моряки произвели пуски ракетно-бомбового вооружения по морским целям.

    «Также экипажи больших противолодочных кораблей выполнили задачи по отражению налета авиации и беспилотных летательных аппаратов и борьбе с безэкипажными катерами», – сообщили в пресс-службе флота. Все элементы боевой подготовки были выполнены согласно плану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи кораблей Балтфлота «Уренгой» и «Казанец» выполнили учебные стрельбы по морским, воздушным и надводным целям в Балтийском море.

    Корветы Тихоокеанского флота России приняли участие в совместных учениях «Пассекс» с фрегатом тайских военных после визита в Таиланд. Корабль Балтийского флота во время учений у побережья Калининградской области применил практическую торпеду по условной подводной цели.

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    19 мая 2025, 11:05 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» анонсировал показ Су-57Э в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, отличающийся успешным боевым опытом, будет представлен «Рособоронэкспортом» на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Компания «Рособоронэкспорт» покажет на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025 в Малайзии новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили: «Основная тематика выставки – авиационная составляющая. В этом сегменте компания презентует новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который заинтересует как представителей Королевских ВВС Малайзии, так и других стран Юго-Восточной Азии. Его основное преимущество перед немногочисленными конкурентами – успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ».

    Помимо Су-57Э, «Рособоронэкспорт» представит посетителям выставки и потенциальным партнерам сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, которые будут задействованы в выступлениях пилотажной группы «Русские витязи». Также на выставке будет продемонстрирован самолет Ил-76МД-90А (Э), предназначенный для перевозки до 60 тонн груза на расстояние 4 тыс. км. Этот самолет способен выполнять задачи по транспортировке личного состава и техники, десантированию, а также может быть оперативно переоборудован в противопожарный вариант или военный госпиталь.

    Кроме того, компания представит российские боевые вертолеты Ка-52Э, Ми-28НМЭ и военно-транспортный Ми-171Ш, которые уже подтвердили высокие летно-технические характеристики при эксплуатации, а сейчас особо востребованы в странах Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт заявил о возможности запуска производства истребителей Су-57Э в Индии. Индия рассматривает вариант покупки Су-57 вместо американских F-35. Су-57 получает международное признание, начиная со стран Африки.

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    19 мая 2025, 12:36 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в Малайзию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави, где стартовал деловой визит отряда Тихоокеанского флота в Малайзию.

    Отряд Тихоокеанского флота России прибыл с деловым визитом на остров Лангкави, передает РИА «Новости». В составе группы – корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Российские моряки встретятся с местной администрацией, посетят достопримечательности острова, для них запланированы экскурсии.

    Российская делегация также примет участие в Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA. На выставке «Рособоронэкспорт» представит патрульные корабли проекта 22160 и противоминные тральщики проекта 12701 «Александрит-Э». Как сообщили в пресс-службе компании, их строительство может быть локализовано на верфях Малайзии и других стран региона для национальных нужд и экспорта.

    Кроме того, российские производители покажут новейший автономный подводный аппарат «Клавесин-1РЭ». Продукция может поставляться в готовом виде либо производиться на территории партнеров в рамках совместных проектов. В ходе LIMA 2025 представители «Рособоронэкспорта» планируют обсудить перспективы сотрудничества с министерствами обороны, силовыми ведомствами и компаниями Малайзии и стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ истребителя Су-57Э в Малайзии. Российская авиакомпания проявила интерес к организации туристических рейсов в Малайзию. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну во время встречи в Кремле.

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    20 мая 2025, 11:43 • Новости дня
    УВЗ решил показать новые разработки на MILEX 2025 в Минске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Модернизированный танк, огнеметную систему и инженерную машину производства «Уралвагонзавода» планируется представить на международной выставке вооружения MILEX 2025 в Белоруссии.

    Экспозиция УВЗ в составе стенда «Рособоронэкспорта» включит макеты танка Т-90МС, тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ) в масштабе один к десяти, сообщили в концерне, передает ТАСС.

    Гендиректор Александр Потапов подчеркнул важность крепких деловых связей с белорусской стороной и отметил, что благодаря общему инженерному наследию обе стороны эффективно сотрудничают по совместным проектам и модернизации техники.

    «Для нас особенно важно, что с белорусскими партнерами у нас сложились прочные деловые связи: наши отношения не просто развиваются, но и выходят на новый уровень, как и само Союзное государство России и Белоруссии», – заявил Потапов.

    В пресс-службе уточнили, что танк Т-90МС, аналогично серийному Т-90М, получил модульную всеракурсную защиту от современных противотанковых средств, включая беспилотники, а также оснащен динамической защитой, решетчатыми экранами и средствами радиоэлектронной борьбы с дронами. Танк может комплектоваться дополнительной защитой для городских боев и комплексом активной защиты.

    Инженерная машина УБИМ, по словам представителей концерна, совмещает функции броневика для ремонта и эвакуации, средства разграждения и разминирования. Ее высокая защищенность и мобильность позволяют сопровождать войска в различных условиях.

    ТОС-1А «Солнцепек» также подверглась модернизации: на нее установили защиту от дронов и дополнительные экраны.

    Ранее первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ являются лучшими серийными танками в мире.

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