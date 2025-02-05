Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
УВЗ заявил о мировой уникальности танка Т-90М
Танк Т-90М «Прорыв» назвали самым продвинутым по компоновке в мире
Танк Т-90М «Прорыв» от Уралвагонзавода признан наиболее продвинутым в мире благодаря универсальному шасси и современной системе управления огнем.
Танк Т-90М «Прорыв» признан самым продвинутым по своей компоновке в мире, сообщает ТАСС. Шасси танка универсально, обеспечивая его популярность в качестве платформы для различных специализированных машин, таких как УБИМ и БМПТ.
Уралвагонзавод уточняет, что танк оснащен многоканальной системой управления огнем, способной эффективно поражать цели на больших дистанциях в любое время суток. Важным преимуществом также является автоматизированная система боевого управления, позволяющая обмениваться данными по ненаблюдаемым целям.
Защита Т-90М разработана по модульному принципу и обеспечивает многоуровневую защиту, включая от FPV-дронов. Это повышает уровень живучести и ремонтопригодности машины.
Мощный 1130-сильный двигатель и 125-миллиметровая пушка позволяют танку эффективно действовать на дальностях до 5 километров. Новая башня и многоканальный прицел способствуют применению вооружения в любое время суток и обмену данными в реальном времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые покажет танк Т-90 «Прорыв» на международной выставке за пределами страны. Государственная корпорация Ростех назвала танк Т-90М «Прорыв» самым умным среди российских танков. Уралвагонзавод (УВЗ) ранее отправил Министерству обороны России танки Т-90М и Т-72Б3, украшенные новогодним декором.