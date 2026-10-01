Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.0 комментариев
Ростех представил неуязвимые для огня и пуль аккумуляторы для дронов
Госкорпорация «Ростех» показала в Минске батареи для морских и наземных дронов
На выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новые элементы питания для беспилотников, способные работать в экстремальных условиях и при тяжелых повреждениях.
Созданные компанией «РТ-Проектные технологии» и научно-производственным предприятием «Импульс» источники питания ТОРВАТ адаптированы для применения в составе безэкипажных катеров и роботизированных комплексов. Устройства выдерживают экстремальные температуры и сохраняют заряд даже в случае сожжения или пробития пулей, сообщает Telegram-канал Ростеха.
В госкорпорации отметили, что для судостроения и специальной морской техники разработана отдельная линейка аккумуляторов AQUA AGM. Эти батареи производятся в соответствии с требованиями морского и речного регистра и обладают устойчивостью к воздействию соленой воды.
Технология AGM подразумевает использование специальной стекловолоконной губки, пропитанной электролитом. Подобный аккумулятор не подвержен протечкам, монтируется в любом положении и отличается высокой стойкостью к перепадам температур и физическим разрушениям корпуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.
Госкорпорация заявила о способности новых российских беспилотников заменить крылатые ракеты.
В прошлом месяце разработчики сообщили о создании зенитных роботов для борьбы с дронами.