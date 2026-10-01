Белый дом купил рекламу на лишенных доступа в резиденцию каналах

Администрация Трампа закупила рекламу на лишенных доступа в Белый дом каналах

Tекст: Мария Иванова

Белый дом запустил на телеканалах CNN и MS NOW два рекламных ролика в поддержку Дональда Трампа, несмотря на лишение журналистов этих медиа допуска в резиденцию, пишет The Washington Post со ссылкой на аналитическую компанию AdImpact.

В первом ролике «Страна, которую он любит» американский лидер обещает «победить коммунизм, социализм и марксизм в Америке», отмечает ТАСС.

Второе видео «Последняя битва» показывает критику президентом «глубинного государства», «поджигателей войны» и «глобалистов».

Первая реклама транслировалась в эфире MS NOW в Лос-Анджелесе и на CNN в Лос-Анджелесе, Олбани и Нью-Йорке.

Второй ролик показали на MS NOW в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне, а также на CNN в Лос-Анджелесе.

На запуск видео на разных каналах Белый дом потратил не менее 2,87 млн долларов из средств налогоплательщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник лишенные доступа в Белый дом СМИ подали новый иск против президента США.

На прошлой неделе суд временно отменил запрет Белого дома на доступ журналистов CNN, MS NOW и Politico.

В середине прошлого месяца глава государства лишил их доступа в Белый дом.