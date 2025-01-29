Департамент Маска заявил об экономии миллиарда долларов в день для США

DOGE под руководством Маска сэкономил для США миллиард долларов в день

Tекст: Максим Попов

Как сообщает телеканал, недавно созданный Департамент по достижению госэффективености США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, уже обеспечивает экономию федеральному правительству в размере около миллиарда долларов в день, передает РИА «Новости».

Этот результат достигается главным образом за счет отказа от найма на должности, которые не являются необходимыми, сокращения программ инклюзивности и прекращения выплат иностранным организациям.

В департаменте подчеркнули, что, несмотря на впечатляющие начальные показатели, их цель — увеличить ежедневную экономию до трех миллиардов долларов. Их задача — еще более радикально сократить расточительные расходы и повысить эффективность работы государственных органов.

Также стало известно, что бизнесмен Вивек Рамасвами, который должен был возглавить DOGE вместе с Маском, покинул свой пост. По информации телеканала, Рамасвами рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Огайо.

Однако, помимо положительных моментов, против DOGE уже поданы три судебных иска. По некоторым данным, департамент Маска обвиняют в нарушении закона о федеральном консультативном комитете, утверждая, что он был создан незаконно и должен соблюдать требования прозрачности и этики.

Ранее сообщалось, что первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу и частичной парализации работы министерств и ведомств.