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WSJ: Первые указы Трампа вызвали хаос в правительстве США
WSJ: Первые указы Трампа парализовали работу министерств и приостановили операции
Первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу и частичной парализации работы министерств и ведомств, особенно в сферах здравоохранения и социальных вопросов, пишет The Wall Street Journal.
Как сообщает The Wall Street Journal, первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу в работе правительства.
Источники в правительстве США сообщают, что после вступления в должность нового президента обычно наблюдаются сбои, но в этот раз они достигли экстремального уровня из-за различий в повестках предыдущей и новой администраций.
Службы, занимающиеся здравоохранением и социальными вопросами, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации. Это включало отмену командировок чиновников. Временный запрет на найм новых сотрудников затруднил работу министерства по делам ветеранов и Службы национальных парков. Министерству транспорта пришлось временно остановить работу компьютерной системы дорожных проектов.
Дополнительной проблемой стала путаница с распределением денежных средств между органами власти. Этот порядок был утвержден еще при президенте Байдене, что привело к частичной приостановке функций отдельных учреждений.
The New York Times ранее сообщала, что указы Трампа могут привести к увольнению порядка 50 тыс. федеральных чиновников. Сам Трамп заявил, что президентский отдел кадров уже начал процедуру увольнения свыше 1 тыс. чиновников, назначенных при Байдене.
Указы Трампа упростили процедуру увольнения госслужащих, отменили удаленную работу и закрыли программы по инклюзивности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, окружной суд штата Вашингтон приостановил действие одного из первых указов президента Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению.
В пятницу администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в четырех странах Латинской Америки, а Государственный департамент США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах и оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол».