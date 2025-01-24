Guardian: Госдеп США прекратил смену пола и постановку «Х» в графе «пол» в паспортах

Tекст: Мария Иванова

Государственный департамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте и оформление паспортов с «Х» в графе «пол», передает Guardian. Это решение было принято согласно распоряжению госсекретаря США Марко Рубио. Данная мера касается как действующих, так и будущих заявок.

Право указывать «Х» в графе «пол» было предоставлено гражданам США в апреле 2022 года. Эта инициатива, по словам бывшего госсекретаря Энтони Блинкена, должна была распространяться и на другие виды документов. Однако теперь в разосланном сотрудникам департамента электронном письме Рубио указал, что пол гражданина по политике США не может быть изменен, передает РИА «Новости».

Кроме того, Рубио распорядился использовать в официальных документах слово «пол», а не «гендер». Это решение последовало после подписания Дональдом Трампом указов о защите традиционных ценностей, согласно которым правительство признает только два биологических пола – мужской и женский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Федеральные служащие США получили указание сообщать о коллегах, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности DEI.

Президент США Дональд Трамп уменьшил идеологическое напряжение между Штатами и Россией, уничтожив разлом, касающийся ценностей, таких как инклюзивность и трансгендерные вопросы, заявил сенатор Алексей Пушков.