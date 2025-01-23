Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.15 комментариев
Суд заблокировал подписанный в первый день президентства указ Трампа
Суд заблокировал указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения
Окружной суд штата Вашингтон приостановил действие указа президента Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению, пишет газета Seattle Times.
Как сообщает Seattle Times, окружной суд штата Вашингтон временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, касающийся ограничений на предоставление гражданства по праву рождения, передает ТАСС.
Судья Джон Кофинур, комментируя решение, подчеркнул: «Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятков лет и не могу вспомнить, когда ответ на заданный вопрос был бы более очевиден. Это вопиюще неконституционный указ».
Указ, который президент Трамп подписал сразу после инаугурации, направлен на ограничение автоматического предоставления гражданства США детям, рожденным на территории страны, если их родители не являются гражданами.
Ранее американские правозащитники подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за его указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Кроме того, власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.