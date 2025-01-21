Правозащитники подали иск против указа Трампа об ограничении гражданства США

Правозащитники в США обратились в суд из-за указа Трампа об ограничении выдачи гражданства США

Tекст: Вера Басилая

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) заявил, что указ, ограничивающий выдачу гражданства США по праву рождения, противоречит конституции и американским ценностям. Глава союза Энтони Ромеро подчеркнул, что гражданство по праву рождения является одной из основ силы и динамичности США, и пообещал, что они не оставят без ответа эту атаку на новорожденных и будущие поколения американцев, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, который ограничивает получение гражданства США по праву рождения. Трамп объяснил свою позицию, заявив, что такие меры необходимы, и отметил, что США являются единственной страной, где действовали подобные правила. Согласно указу, ребенок не сможет получить гражданство по праву рождения, если его родители находились в стране на временной основе или один из них пребывал в стране незаконно.

Ранее Трамп выступал с предложением отказаться от автоматического предоставления гражданства на основании месторождения человека в целях борьбы с незаконной миграцией.

Также Трамп намерен ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе США из-за обострения ситуации с мигрантами и направить туда войска для предотвращения проникновения нелегалов.