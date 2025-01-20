Трамп заявил о введении режима ЧС на южной границе США

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса США – ротонде, подчеркнул важность восстановления Америки. «Сегодня я подпишу ряд исторических указов... Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе и отправлю войска на южную границу», – заявил он, передает ТАСС.

Президент США также пообещал немедленно остановить незаконное проникновение мигрантов и начать процесс их экстрадиции. По его словам, миллионы нелегалов должны вернуться в места, откуда прибыли, пишет РИА «Новости».

Напомним, в понедельник Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в ротонде Капитолия, впервые за 40 лет собравшей церемонию инаугурации в таком формате.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует в первый день своего президентства подписать указ, ограничивающий помощь другим странам, если она не соответствует стратегическим интересам США. Кроме того, Трамп заявил о планах подписать почти 100 указов после инаугурации, направленных на отмену решений администрации Джо Байдена.