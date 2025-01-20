Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
СМИ: Трамп запретит помощь странам, если она не соответствует стратегическим целям
Daily Mail: Трамп запретит помощь странам, если она не соответствует стратегическим целям США
Избранный президент США Дональд Трамп планирует в первый день своего президентства подписать указ, ограничивающий помощь другим странам, если она не соответствует стратегическим интересам США.
Данную информацию Daily Mail предоставили два новых высокопоставленных чиновника Белого дома, передает RT.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Трамп намерен в своей инаугурационной речи выделить национальные проблемы, призвать к «революции здравого смысла» и предложить конкретные решения, включая планы по тарифам и миграции.
Кроме того, Трамп заявил о планах подписать почти 100 указов после инаугурации, направленных на отмену решений администрации Джо Байдена. Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пообещал сосредоточиться на защите границ США и заявил о намерении прекратить конфликт на Украине, а также напомнил о своем решении развернуть «Железный купол» в США.