Мошенники начали красть деньги под предлогом выплат ко Дню народного единства

Зампред ОП Машаров заявил о кражах денег под видом призов к 4 ноября

Tекст: Катерина Туманова

«Они активно рассылают СМС под видом «Госуслуг», МФЦ с предложением пройти опрос на знание истории России и получить «денежный приз», – сказал Машаров ТАСС.

После перехода по ссылке из сообщения и ввода персональных данных со счетов жертв списываются деньги.

Кроме того, аферисты звонят гражданам от лица государственных структур и обещают единовременную выплату. Для ее оформления они просят продиктовать код, получая в итоге доступ к личным аккаунтам жертв аферы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сенатор Шейкин сообщил о телефонных мошенниках, выманивающих у россиян доступ к порталу «Госуслуги» под видом записи в Социальный фонд.

В пятницу жителям Москвы порекомендовали не трогать забытые в банкоматах чужие банковские карты из-за риска стать жертвой вымогательства.

Мошенники к 4 ноября стали предлагать дивиденды от продажи нефтепродуктов.

