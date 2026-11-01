На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.9 комментариев
Мошенники начали красть деньги под предлогом выплат ко Дню народного единства
Зампред ОП Машаров заявил о кражах денег под видом призов к 4 ноября
Зампред комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Евгений Машаров сообщил о мошенниках, которые крадут средства со счетов граждан под видом предложения получить денежный приз ко Дню народного единства.
«Они активно рассылают СМС под видом «Госуслуг», МФЦ с предложением пройти опрос на знание истории России и получить «денежный приз», – сказал Машаров ТАСС.
После перехода по ссылке из сообщения и ввода персональных данных со счетов жертв списываются деньги.
Кроме того, аферисты звонят гражданам от лица государственных структур и обещают единовременную выплату. Для ее оформления они просят продиктовать код, получая в итоге доступ к личным аккаунтам жертв аферы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сенатор Шейкин сообщил о телефонных мошенниках, выманивающих у россиян доступ к порталу «Госуслуги» под видом записи в Социальный фонд.
В пятницу жителям Москвы порекомендовали не трогать забытые в банкоматах чужие банковские карты из-за риска стать жертвой вымогательства.
Мошенники к 4 ноября стали предлагать дивиденды от продажи нефтепродуктов.