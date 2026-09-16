На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
WSJ узнала об отборе военных для доклада Хегсета по размеру талии
WSJ: Пентагон отбирает военных для доклада Хегсета по физическим стандартам
Министерство обороны США начало отбор военнослужащих для участия в выступлении Пита Хегсета, уделяя особое внимание их физическим данным и внешнему виду, пишут СМИ.
Министерство обороны США отбирает военнослужащих для присутствия на выступлении главы ведомства Пита Хегсета с докладом о положении дел в вооруженных силах 30 сентября, передает РИА «Новости».
Отмечается, что при выборе кандидатов учитываются внешние данные, включая соотношение талии к росту.
«Как следует из электронного письма от вторника, разосланного командирам армии, Пентагон ищет военнослужащих, которые соответствуют определенным «физическим стандартам» для участия в мероприятии», – сообщает газета Wall Street Journal.
Чиновники пояснили, что аналогичные требования получили и другие подразделения. Кандидаты должны обладать безупречным внешним видом, соответствовать армейским фитнес-тестам и демонстрировать лидерские качества. Кроме того, от них требуется чистая репутация, дисциплина и способность служить образцом для коллег.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон ужесточил требования к внешнему виду и физической форме американских военнослужащих.
Глава ведомства Пит Хегсет собрал сотни генералов для обсуждения новых стандартов армии. Министр осудил наличие полных солдат в рядах вооруженных сил.