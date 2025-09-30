Пентагон приказал военным США брить бороды и лечить ожирение

Глава Пентагона Хегсет велел военным США брить бороды и лечить ожирение

Tекст: Антон Антонов

В частности, от военнослужащих требуется иметь чисто выбритое лицо, допускаются только аккуратно подстриженные «уставные» усы, не выходящие за пределы уголков рта или противогаза. Указывается, что лицо от ушей должно быть полностью избавлено от растительности, передает РИА «Новости».

В приказе министра также отмечается, что военнослужащие с «превосходящей пределы конституцией тела» будут направлены на специальные лечебные программы. При отсутствии прогресса по итогам лечения к таким военнослужащим будут применяться административные меры, вплоть до увольнения из армии.

Профильным подразделениям поручено разработать нормативы для оценки физической подготовки, куда обычно входят такие упражнения, как отжимания, приседания, подтягивания, планка, скручивания и бег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек собрались на военной базе морской пехоты в Куантико. Глава Пентагона заявил, что главная миссия ведомства теперь – ведение боев, подготовка к войне и победа.