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TWZ: Новый робот-ремонтник США способен уничтожать спутники
Готовящийся к запуску коммерческий аппарат Northrop Grumman с двумя манипуляторами предназначен для обслуживания спутников, однако обладает двойным назначением и способен уничтожать орбитальные цели.
Компания Northrop Grumman подготовила к запуску космический аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV), оснащенный двумя роботизированными руками, сообщает The War Zone.
Официально заявлено, что система создана для коммерческого обслуживания и дозаправки орбитальных объектов, однако эксперты не исключают ее применения в военных целях.
«В рамках нашего портфеля по обслуживанию спутников мы разработали первый коммерческий роботизированный космический аппарат, способный ремонтировать, перемещать и обслуживать спутники на геосинхронной орбите с помощью двух роботизированных манипуляторов», – заявила генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден.
Запуск MRV планируется осуществить с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал. Аппарат доставит на орбиту три модуля продления миссии, которые будут прикреплены к коммерческим спутникам связи. При этом руководство компании-разработчика уклонилось от прямого ответа на вопрос о возможности создания ударной версии аппарата для отключения вражеских спутников, оставив решение за правительством США.
Космические силы США ранее открыто заявляли о необходимости развития наступательных возможностей на орбите для защиты дружественных аппаратов. Военные рассматривают роботизированные манипуляторы как технологию двойного назначения, способную повреждать оптику, солнечные панели или уводить спутники противника с орбиты для их последующего уничтожения в атмосфере.
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