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Путин назвал Эйфмана выдающимся балетмейстером
Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад народного артиста, худрука Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в отечественное искусство, отметив его новаторский подход при создании собственного академического театра балета в Петербурге.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем... В России и далеко за ее пределами Вас знают как выдающегося балетмейстера, достойного представителя отечественной хореографической школы», – говорится в обращении президента.
Путин подчеркнул, что насыщенный профессиональный путь артиста стал ярким примером беззаветного служения своему делу. По словам главы государства, смелость идей и неиссякаемая творческая энергия позволили хореографу создать уникальный театр в Петербурге, где вдохновенно трудятся талантливые режиссеры и художники.
В завершение послания руководитель страны пожелал юбиляру крепкого здоровья и успехов, а его любимому детищу – процветания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля президент присвоил Борису Эйфману звание Героя Труда.
Месяцем ранее спектакль его театра «Преступление и наказание» завоевал национальную премию «Золотая Маска».
Весной глава государства поддержал идею балетмейстера о создании памятника Александру Меншикову в Петербурге.