Путин назвал Эйфмана выдающимся балетмейстером

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите теплые поздравления с 80-летним юбилеем... В России и далеко за ее пределами Вас знают как выдающегося балетмейстера, достойного представителя отечественной хореографической школы», – говорится в обращении президента.

Путин подчеркнул, что насыщенный профессиональный путь артиста стал ярким примером беззаветного служения своему делу. По словам главы государства, смелость идей и неиссякаемая творческая энергия позволили хореографу создать уникальный театр в Петербурге, где вдохновенно трудятся талантливые режиссеры и художники.

В завершение послания руководитель страны пожелал юбиляру крепкого здоровья и успехов, а его любимому детищу – процветания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля президент присвоил Борису Эйфману звание Героя Труда.

Месяцем ранее спектакль его театра «Преступление и наказание» завоевал национальную премию «Золотая Маска».

Весной глава государства поддержал идею балетмейстера о создании памятника Александру Меншикову в Петербурге.