Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.7 комментариев
Названы победители театральной премии «Золотая Маска»
Спектакли «Преступление и наказание» и «Грозовой перевал» получили «Золотую Маску»
Петербургский театр балета Бориса Эйфмана со спектаклем «Преступление и наказание» и Севастопольский театр оперы и балета с постановкой «Грозовой перевал» завоевали национальную премию «Золотая Маска».
Спектакль «Преступление и наказание» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана и постановка «Грозовой перевал» Севастопольского театра оперы и балета завоевали национальную премию «Золотая Маска», передает РИА «Новости». Победителей объявили во время торжественной церемонии награждения в Омске.
В этом году награда в номинации «Классический балет» не присуждалась. Согласно новым правилам, вступившим в силу в 2025 году, в каждой категории теперь может быть выбрано до пяти лауреатов. Это нововведение позволяет отметить больше выдающихся работ.
В номинации «Опера» победу одержал спектакль Большого театра «Семен Котко». Эта постановка основана на первом произведении Сергея Прокофьева, написанном после его возвращения в СССР.
В числе лауреатов также оказались «Аида» Мариинского театра, «Сказки Гофмана» Самарского театра, «Любить на войне» Красноярского театра и «Соловей» Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.
В марте в Москве прошла церемония вручения специальных премий «Золотая маска».
Исполнители ролей в опере «Семен Котко» получили президентские премии для молодых деятелей культуры.