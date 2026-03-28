В Москве вручили специальные премии «Золотая маска»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Церемония вручения специальных премий «Золотая маска» прошла в Международный день театра в Москве. В этом году 14 лауреатов со всей страны были отмечены за вклад в развитие и поддержку театрального искусства, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Открывал церемонию президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков, который отметил, что празднование совпало с 150-летием Союза театральных деятелей России.

Машков подчеркнул, что «богатство российского театра – в его единстве, рождающемся из географического и творческого многоголосия», и поблагодарил за поддержку Министерство культуры, Департамент культуры Москвы, Президентский фонд культурных инициатив, компанию Сбер и отель «Метрополь».

Впервые церемония прошла в Историческом зале «Метрополя», который был задуман меценатом Саввой Мамонтовым специально для объединения искусств. Ведущим церемонии стал Вадим Верник.

Среди лауреатов – известные актеры и театральные деятели: Ирина Муравьева, Людмила Чурсина, Сергей Мигицко, Александр Ворошило, Борис Любимов, Михаил Левитин, Вероника Косенкова, Нина Рыжова (Туманова), Борис Гранатов, Виктор Панов и Наина Хонина. Ирина Муравьева призналась: «Я хотела «Маску» все эти годы, но делала вид, что мне она совершенно безразлична… И тут я ее получила. Большое спасибо!».

Премию за поддержку театрального искусства также получили глава Татарстана Рустам Минниханов, французская актриса Фанни Ардан и город Москва.

Фанни Ардан обратилась к участникам видеообращением, назвав награду «великолепным подарком» и отметив, что быть частью театрального сообщества – огромная радость. Впервые в истории премия вручена самому театральному городу – Москве, награду получил начальник Управления театров столичного Департамента культуры Александр Фокин.

«Золотую маску» Рустаму Минниханову передаст министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Она отметила, что власти региона с большим пиететом относятся к театральному искусству и стараются создавать максимальные условия для того, чтобы творчество развивалось. «Еще более почетно, что эта «Маска» вручается в год 120-летия нашего татарского театра», – добавила министр.

В завершение вечера была презентована тематическая карта «Тройка», посвящённая премии «Золотая маска» и Всемирному дню театра.

