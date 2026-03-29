Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ

В Махачкале после дождей введен режим ЧС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Железнодорожный мост обрушился в Хасавюрте в Дагестане из-за сильных дождей. Об этом сообщил глава города Корголи Корголиев, отметив, что ограничено движение автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку Ярык-Су. По его словам, после обрушения проводится постоянный мониторинг ситуации, а все службы работают на месте происшествия, пишет РИА «Новости».

В Махачкале введён режим чрезвычайной ситуации, службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, проводится ликвидация последствий стихии и организация помощи пострадавшим жителям. Основной удар стихии пришёлся на частный сектор: более 80 человек, среди которых трое детей, эвакуировали из подтопленных домов на улице Заречная.

В МЧС России по Дагестану уточнили, что причиной подтопления стали засоры в сточной канаве, из-за которых уровень воды в некоторых местах достигал полутора метров. После расчистки засора уровень воды стал снижаться. Также подтопления зафиксированы на улице Перова, где пострадали пять домов и шесть автомобилей; спасатели продолжают эвакуацию местных жителей.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что вода вышла на пойму в 12 регионах России. В частности, в Московской области под угрозой весеннего подтопления в 2026 году окажутся почти восемь тысяч жителей и 575 жилых домов в 106 населенных пунктах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году.



