Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.6 комментариев
Силы ПВО уничтожили летевший в направлении Москвы дрон ВСУ
Вражеский дрон, летевши в сторону Москвы быв выявлен и уничтожен силами ПВО, о чем в Max-канале сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
Напомним, в субботу Собянин дважды сообщал о сбитых ночью беспилотниках, летевших на Москву. Все они были уничтожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу силы ПВО сбили 155 дронов ВСУ над регионами России.