Иран назвал план из десяти пунктов по урегулированию кризиса «красной линией»
Председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар подчеркнул, что план из десяти пунктов является красной линией для исламской республики.
«Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушение. Поэтому американцы должны принять наши условия», – заявил политик в интервью Mehr, передает ТАСС.
По словам депутата, Иран никогда не доверял США, и у страны нет иного пути, кроме как стать сильнее. Кроме того, Джокар призвал американских военных покинуть регион.
Как писала газета ВЗГЛЯД, духовный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отказался одобрять сделку без принятия американской стороной десяти требований.
Исламская республика отвергла идею временного прекращения огня. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях угроз.