От детонации дрона пострадал житель села Красный Октябрь Белгородской области
Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ в селе Красный Октябрь Белгородского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчине с осколочным ранением голени оказана медицинская помощь в городской больнице №2 г. Белгорода. Лечение продолжит в амбулаторных условиях», – написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область 27 марта пострадали три человека. Белгородской и Курской областям выделены средства на поддержку жителей. При атаке дрона на авто в белгородском Грайвороне в субботу погиб мужчина.