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Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным нерешенные проблемные вопросы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения проблемных вопросов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Минске. В ходе диалога стороны затронули актуальную повестку двусторонних отношений и подготовку к контактам на высшем уровне, передает ТАСС.
«В ближайшее время мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Потому что договоренность у нас одна – если правительство чего-то не решает, то это остается во внимании двух президентов», – сказал белорусский лидер.
Также глава государства упомянул разницу оборонных подходов Белоруссии и США. Минск вынужден готовиться к потенциальным конфликтам исключительно ради их предотвращения. Американские профильные ведомства, напротив, нацелены на постоянное ведение боевых действий.
Накануне Лавров прибыл в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.