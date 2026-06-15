Tекст: Ольга Иванова

Военный эксперт Андрей Марочко подвел итоги боевой работы российских войск за минувшую неделю, о чем он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, лучшие показатели по освобождению населенных пунктов показали бойцы группировки «Север».

«Наилучший результат в освобождении оккупированных территорий за предыдущую неделю показали военнослужащие группировки войск «Север», действующие в Сумской и Харьковской областях», – написал Марочко, ссылаясь на анализ данных Минобороны России. Он напомнил, что под контроль армии перешли пять населенных пунктов в зоне спецоперации.

По его данным, группировка «Север» установила контроль над населенными пунктами Шевченко и Охримовка в Харьковской области. Южная группировка войск взяла Химик и Роскошное в ДНР, а группировка «Центр» освободила населенный пункт Приют в ДНР. Ранее Марочко также сообщал, что потери Вооруженных сил Украины за минувшую неделю, включая иностранных наемников, убитыми и ранеными составили почти 9,4 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Приют в Донецкой народной республике.

Группировкой «Север» установлен контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области.

Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Химик в Донецкой народной республике.