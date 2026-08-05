ВС России ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 1083 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 197 906 беспилотников, 669 ЗРК, 30 436 танков и других бронемашин, 1768 боевых машин РСЗО, 36 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

В среду утром ВС России поразили высокоточным оружием склады с вооружением в Киеве, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр».

Накануне ВС России также поразили используемую ВСУ транспортную и энергетическую инфраструктуру.