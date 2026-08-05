Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.2 комментария
ВС России ударили по используемым ВСУ объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым в интересах ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 1083 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 197 906 беспилотников, 669 ЗРК, 30 436 танков и других бронемашин, 1768 боевых машин РСЗО, 36 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
В среду утром ВС России поразили высокоточным оружием склады с вооружением в Киеве, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.
В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр».
Накануне ВС России также поразили используемую ВСУ транспортную и энергетическую инфраструктуру.