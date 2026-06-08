Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дмитровки, Малиновки, Пискуновки, Краматорска, Артема, Рай-Александровки, Дружковки и Константиновки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих, три бронемашины, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Великой Рыбицы, Петрушевки, Иволжанского, Новой Сечи и Хотени в Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Казачьей Лопани, Рясного, Лосевки, Охримовки, Удов и Липцов.

Противник при этом потерял более 235 военнослужащих и бронетранспортер.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Моначиновки, Червоного Оскола в Харьковской области, Сидорово, Красного Лимана, Святогорска, Щурово, Рубцов и Пришиба в ДНР.

Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Красного Кута, Ленина, Кутузовки, Белицкого, Васильевки, Шевченко, Кучерова Яра, Красноярского, Доброполья, Золотого Колодезя и Сергеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

Украинские вооруженные формирования потеряли до 325 военнослужащих и бронемашину, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

За минувшую неделю ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО. В частности, они освободили Комсомольское в Запорожской области.