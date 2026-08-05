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Путин предложил генералу Иванаеву возглавить группировку «Центр»
Президент Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».
Глава государства провел встречу с руководством Вооруженных сил. В ходе мероприятия обсуждались кадровые перестановки и текущая ситуация на фронте, передает РИА «Новости».
«Группировка «Центр» – одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой народной республики, и вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать – не простой вопрос. И прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», – заявил президент.
Верховный главнокомандующий выразил абсолютную уверенность в способности генерала успешно справиться с поставленными задачами.
Кроме того, российский лидер попросил присутствующих военачальников доложить об обстановке на линии боевого соприкосновения. Руководство Министерства обороны и начальники штабов представили детальные оценки ситуации в зонах своей ответственности.
«Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения и от министра обороны в целом, от начальника Генерального штаба, и в зоне ответственности тех группировок, которыми вы командовали до сих пор», – сказал глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин сообщил, что руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.
В июле группировка «Центр» освободила населенный пункт Василевка в Донецкой народной республике.
В конце того же месяца российские подразделения заняли село Красный Кут.