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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    21 июля 2026, 14:19 • Новости дня

    Госдума запретила выдавать российские паспорта мигрантам с криминальным прошлым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях инициативу, лишающую мигрантов с криминальным прошлым права на легальное проживание в стране и получение российского паспорта.

    Документ полностью исключает выдачу гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство лицам с неснятой судимостью за любые преступления, передает РИА «Новости».

    Теперь наличие криминального прошлого станет безусловным поводом для аннулирования уже выданных разрешений. Иностранцы старше 14 лет при подаче заявлений обязаны предоставлять справку об отсутствии проблем с законом из своей страны, выданную не ранее чем за три месяца до обращения.

    От предоставления справок освобождены дети, беженцы, контрактники Вооруженных сил России и ветераны боевых действий. Закон также устанавливает двухлетний переходный период для граждан Украины, которым временно разрешили не предъявлять такие документы.

    В мае нижняя палата парламента одобрила данный законопроект в первом чтении.

    С осени 2023 года российские власти лишили приобретенного гражданства более 4,5 тыс. человек.

    Между тем президент России Владимир Путин освободил украинцев от необходимости предоставления справки о судимости.

    20 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России

    Лавров разъяснил кандидату от Сенегала требования России к генсеку ООН

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН от Сенегала требования России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с сенегальским политиком Маки Салом, претендующим на пост генерального секретаря ООН.

    Переговоры руководителя отечественной дипломатии с африканским политиком прошли в Москве, сообщается на сайте МИД. В ходе диалога стороны обсудили предстоящие выборы руководителя всемирной организации.

    «20 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с кандидатом на пост генерального секретаря ООН Маки Салом», – отметили в министерстве. Представители ведомства уточнили, что гость представил свою программу, а российский министр перечислил требования Москвы к кандидатам.

    В МИД добавили, что участники беседы подтвердили приверженность центральной координирующей роли организации в международных делах.

    В июне глава российского дипведомства провел аналогичную встречу с кандидатом на должность генсека ООН Марией Эспиносой.

    До этого Москва назвала повышение авторитета всемирной организации главным условием для поддержки будущего руководителя.

    При этом Лавров подверг резкой критике работу действующего главы структуры Антониу Гутерриша из-за подыгрывания Западу.

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    20 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Захарова указала на ложь в словах главы МИД Италии о высылке дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неправдой заявления Антонио Таяни об обстоятельствах возвращения итальянских дипломатов на родину.

    По словам Захаровой, глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни исказил факты о высылке двух дипломатов из России, передает РИА «Новости». Министр сообщил, что итальянский атташе и его помощник были выдворены без всяких оснований, назвав при этом действия Москвы местью за аналогичный шаг Рима.

    «Не поняла: так «без каких-либо оснований» или «акт мести»? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства», – заявила Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат задалась вопросом, в таком ли виде министры докладывают информацию председателю Совета министров Италии Джордже Мелони. Представитель МИД указала на абсурдность позиции, согласно которой Россия якобы безосновательно выслала итальянских дипломатов, тогда как Италия действовала обоснованно.

    В начале июля итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Позже глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из Москвы итальянского военного атташе.

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    20 июля 2026, 19:25 • Видео
    Когда новый премьер развалит Британию

    Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    20 июля 2026, 21:11 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    «АвтоВАЗ» сообщил о начале серийного выпуска обновленной Lada Niva Legend
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В честь своего юбилея отечественный автогигант «АвтоВАЗ» начал выпуск модернизированной Lada Niva Legend с новым двигателем.

    «В день 60-летия АвтоВАЗа мы с гордостью даем старт производству обновленной Lada Niva Legend. Легендарный внешний вид остался с нами, но под капотом – совершенно иной характер», – заявили представители компании.

    Автомобиль получил тяговитый мотор объемом 1.8 литра, улучшенную управляемость и современные системы комфорта. В конструкции машины появилось более 350 новых деталей, при этом инженеры бережно сохранили классический облик внедорожника. Цены и доступные комплектации производитель пообещал раскрыть в августе перед началом официальных продаж, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Новый восьмиклапанный двигатель отличается повышенной экономичностью и увеличенным крутящим моментом, что значительно улучшает тяговые характеристики на бездорожье. Средний расход топлива в смешанном цикле снизился почти на один литр и составил девять литров на 100 километров.

    Впервые в истории модели машина оснащена фронтальной водительской подушкой безопасности, установленной в новом рулевом колесе. Для повышения надежности специалисты применили элементы кузова из оцинкованной стали, а также модернизировали трансмиссию и переднюю подвеску. Кроме того, внедорожник укомплектовали вентилируемыми дисковыми тормозами.

    Изменения затронули и эргономику салона: появилась регулируемая рулевая колонка, новый механизм переключения передач и улучшенная шумоизоляция. Автомобиль также обзавелся современной климатической установкой с тихим вентилятором и центральным замком с единым ключом.

    Весной завод направил более 530 млн рублей на модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva. В начале лета компания представила обновленный внедорожник на Петербургском международном экономическом форуме.

    Руководитель автогиганта Максим Соколов анонсировал запуск производства модернизированной модели 20 июля.

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    20 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима

    МИД Италии сообщил о высылке военного атташе из России

    Россия выслала итальянского военного атташе в ответ на действия Рима
    @ Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о высылке из России военного атташе и его коллеги в ответ на аналогичные действия Рима.

    Таяни заявил, что МИД России решил выдворить военного атташе Италии, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация... выслала из Москвы итальянского военного атташе и его сотрудника», – написал министр в социальной сети X. По словам руководителя ведомства, этот шаг стал зеркальным ответом Москвы.

    Итальянские власти распорядились выдворить двух военных атташе России. Министерство иностранных дел России пообещало дать соответствующий ответ на эти действия.

    Посол России в Риме Алексей Парамонов объяснил данный шаг Рима желанием ограничить влияние России в Италии. Парамонов ответил, что подобные попытки заранее обречены на провал.

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    20 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Минфин России приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Российской Федерации объявило о временном прекращении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).

    Такое решение принято с целью содействия стабилизации ситуации на финансовом рынке страны. Соответствующее уведомление было опубликовано в официальных материалах на сайте ведомства.

    «Настоящим Минфин России информирует о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении министерства.

    В марте Министерство финансов России приостановило операции с валютой и золотом из-за изменения бюджетного правила.

    В мае ведомство зафиксировало снижение нефтегазовых доходов страны на 38,3% по итогам первых четырех месяцев года.

    При этом высокие весенние цены на нефть компенсировали недополученные доходы января и февраля.

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    21 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ

    Депутат Кирьянов: Ремонтные бригады на российских НПЗ совершают трудовой подвиг

    В Госдуме назвали подвигом работу ремонтников на российских НПЗ
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решения властей страны и регионов, а также работа ремонтных бригад на местах позволяют России в кратчайшие сроки вводить в строй атакованные противником НПЗ. Специалистам удается оперативно устранять последствия повреждений технологических линий, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее стало известно об улучшении ситуации с производством топлива на российских НПЗ.

    «В последние месяцы Россия столкнулась с очень серьезным вызовом в топливной сфере, который мог бы дестабилизировать экономику на долгое время. Купировать угрозы помогли своевременные усилия руководства страны и регионов. Их решения направлены на обеспечение топливом всех социально значимых объектов, служб, отвечающих за жизнь и комфорт людей по всей стране», – Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    При этом, отдельно собеседник отметил деятельность специалистов, которые непосредственно занимались восстановлением пораженных участков на объектах российских нефтеперерабатывающих предприятий. «Аварийные бригады, инженеры, сварщики, монтажники, другие профильные специалисты сделали возможным введение предприятий в строй в кратчайшие сроки. Они заслуживают самой высокой оценки общества, государственных наград и поощрений. В некотором смысле они совершили настоящий трудовой подвиг», – заметил депутат.

    «В итоге ситуация в топливной сфере в России заметно улучшилась. Государству удалось преодолеть как физические последствия атак, так и панические настроения, которые пытались разогнать в публичной среде», – резюмировал парламентарий.

    Ранее стало известно, что российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. Объемы оптовых торгов начали расти. На части АЗС очереди сократились, многие операторы вернулись к отпуску топлива потребителям без ограничений.

    К продажам вернулись НПЗ общей мощностью около 40 млн тонн нефти в год. По словам отраслевого источника «Коммерсанта», «пик дефицита, вероятно, уже пройден». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия намерена насытить рынок топливом.

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    20 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Россия призвала международное сообщество дать оценку ударам Киева по КТК

    Захарова: Россия призывает мировое сообщество дать оценку атакам Киева на КТК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о необходимости осудить украинские террористические атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

    В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются прямым военным преступлением режима Владимира Зеленского. «Призываем международное сообщество дать соразмерную оценку совершенному режимом Зеленского очередному военному преступлению. Отсутствие адекватной реакции будем расценивать как проявление соглашательства и одобрение линии Киева на наращивание террора», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник беспилотник атаковал гражданский танкер NELSA на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    Накануне украинские дроны нанесли удар по двум другим судам с международными экипажами.

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    20 июля 2026, 16:54 • Новости дня
    Блогер Ярошик получила 13 лет колонии за сбыт наркотиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский областной суд назначил блогеру Веронике Ярошик наказание в виде 13 лет лишения свободы.

    Девушку признали виновной в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, передает ТАСС.

    В пресс-службе областной прокуратуры подтвердили информацию о завершении судебного разбирательства. «Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении Вероники Ярошик», – заявили в ведомстве.

    Следствие установило, что осужденная совершила семь преступлений. Она занималась незаконной пересылкой и сбытом запрещенных веществ через интернет в составе организованной группы. Также ее признали виновной в покушении на аналогичные преступления.

    В феврале суд осудил стримера Эль Капитана на десять с половиной лет колонии за попытку сбыта запрещенных веществ. В конце июня подмосковный суд отправил под арест четверых обвиняемых в незаконной торговле наркотиками.

    Ранее Московский областной суд приговорил создателя наркомагазина Hydra Станислава Моисеева к пожизненному сроку.

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    20 июля 2026, 17:22 • Новости дня
    Роспотребнадзор направил запрос Минздраву Турции из-за отравления туристов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская санитарная служба обратилась к турецким коллегам на фоне тревожных сообщений о массовом заболевании соотечественников.

    Специалисты намерены выяснить причины резкого ухудшения здоровья отдыхающих на популярном курорте.

    «В связи с появлением в СМИ сведений о том, что у российских туристов, отдыхающих в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье (Турция), появились симптомы острого отравления и бактериальной инфекции, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турецкой Республики запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении Роспотребнадзора в Max.

    Официальное обращение подготовлено в рамках действующего двустороннего меморандума о сотрудничестве в сфере эпидемиологического благополучия. Аналогичное письмо с просьбой прояснить ситуацию направлено представителям Ассоциации туроператоров России.

    В середине июля около 30 постояльцев элитной гостиницы на турецком курорте Кушадасы оказались в больнице с пищевым отравлением.

    В сентябре прошлого года Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции официальные данные по массовому заболеванию россиян в Кемере.

    Месяцем ранее российское ведомство направило аналогичное обращение из-за жалоб туристов на отель в Аланье.

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    21 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России
    Госдума расширила перечень статей КоАП для выдворения мигрантов из России
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские парламентарии утвердили во втором и третьем чтениях инициативу об ужесточении наказаний для иностранцев.

    Количество статей, предполагающих обязательную депортацию, выросло с 22 до 45, передает РИА «Новости». Теперь нарушителям грозит не только увеличенный штраф, но и принудительное возвращение на родину.

    Выдворение будут применять за дискриминацию, неповиновение силовикам, мелкое хулиганство и употребление наркотиков в общественных местах. Также строгие меры коснутся лиц, демонстрирующих запрещенную символику, дискредитирующих армию или нарушающих правила деятельности иноагентов. Важным нововведением стал запрет ссылаться на семейное положение для отмены депортации.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал принятие документа. «Хочется еще сказать вот о чем: если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе, начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», – подчеркнул спикер.

    Политик добавил, что Россия ждет законопослушных людей, уважающих местные традиции и законы. По его словам, работа над миграционным законодательством идет уже около года, и новые решения призваны закрыть оставшиеся лазейки для нарушителей. Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

    В начале июля Володин анонсировал увеличение количества влекущих депортацию статей КоАП до 45.

    Весной Министерство внутренних дел разработало базовый законопроект об обязательной высылке иностранцев за ряд правонарушений.

    В мае парламентарии утвердили административную ответственность с выдворением за уклонение мигрантов от медицинского освидетельствования.

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    20 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    В Москве стартовал первый Всероссийский молодежный таможенный форум

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» стартовал Всероссийский молодежный таможенный форум, приуроченный к 35-летию Федеральной таможенной службы.

    «В год 35-летия Федеральной таможенной службы мы открываем новую площадку для профессионального диалога, обмена идеями и поиска решений, направленных на дальнейшее развитие таможенной службы. Основные участники форума – это вы: инициативные, талантливые и неравнодушные молодые сотрудники таможенных органов. Именно вам предстоит определить то, какой будет таможенная служба завтра. Уверен, что именно молодежь способна предложить смелые, нестандартные, эффективные подходы к внедрению инноваций и сделать нашу работу более современной, удобной и результативной. Пусть форум станет началом новых традиций, возможностей и достижений нашей молодежи», – обратился к участникам события руководитель ФТС Валерий Пикалев, чье приветствие зачитала его заместитель Ольга Смоляга.

    В ходе торжественного открытия состоялось награждение отличившихся сотрудников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Благодарственные письма от руководителя ФТС и Росмолодежи вручили за профессиональные успехи и активную гражданскую позицию. Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова выразила надежду, что форум станет традиционным и в будущем привлечет больше студентов.

    Программа мероприятия началась с пленарного заседания, посвященного молодежной политике в таможенных органах в рамках Стратегии развития ФТС до 2030 года. Спикеры обсудили возможности для профессиональной и личностной реализации на госслужбе. Важным событием форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между ФТС и Росмолодежью.

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    20 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Стартовала первая смена форума «Территория смыслов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мастерской управления «Сенеж» открылся XII Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов», начавшийся со смены «Единство».

    Образовательная программа продлится до 24 июля, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Среди участников смены – руководители молодежных центров, лидеры студенческого самоуправления и представители Движения Первых со всей страны.

    Приветствие участникам направил президент России Владимир Путин: «Отрадно, что ваш масштабный, востребованный проект ежегодно собирает на своей площадке активных, энергичных юношей и девушек, готовых поделиться с товарищами своими идеями и наработками, найти единомышленников для осуществления задуманного, внести свой вклад в развитие родных регионов, всей России».

    Смена «Единство» приурочена к Году единства народов России. Участники займутся созданием бесшовной воспитательной среды и разработкой социо-архитектурных проектов. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что около трех тыс. участников будут формировать решения актуальных вызовов.

    На смене также пройдет креатон, где за три дня создадут пилотные выпуски медиапроектов о единстве народов России. Всего в этом году форум объединит три тыс. участников от 16 до 35 лет, которые смогут принять участие в грантовом конкурсе и получить до 1,5 млн рублей на свои проекты.

    В феврале текущего года в Москве дали старт Году единства народов России. В прошлом году смена «Единство» форума «Территория смыслов» объединила 600 молодых лидеров.

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    20 июля 2026, 19:18 • Новости дня
    Сняты временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский возобновили штатный прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

    Временные меры, приостанавливавшие обслуживание рейсов, отменены, сообщается в канале ведомства в Max.

    «Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в публикации.

    В мае Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в Домодедово. Ранее ведомство ограничивало работу семи российских аэропортов.

    Также специалисты вводили особый режим в воздушном пространстве над Ленинградской областью.

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    21 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД выразил протест послу Молдавии из-за нарушения Венской конвенции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван во вторник в МИД, где ему выразили решительный протест в связи с неправомерными действиями молдавской стороны.

    Поводом послужили два инцидента с участием сотрудников и служебного автотранспорта российской дипмиссии.

    «21 июля в МИД был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. Ему был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в ходе двух инцидентов с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    По данным ведомства, 19 июля полицейские в Кишиневе остановили автобус посольства, сняли с него дипломатические номера и угрожали сотрудникам задержанием, применяя силу. Просьбы направить на место представителя молдавского МИД для выяснения обстоятельств были проигнорированы.

    Российская сторона подчеркнула, что оставляет за собой право на зеркальные ответные меры.

    В конце июня МИД выразил протест послу Молдавии из-за задержания дипломатических курьеров.

    В апреле прошлого года российская сторона выслала трех сотрудников молдавского посольства.

    В марте того же года Москва потребовала от Кишинева пояснений по поводу непринятия верительных грамот российского посла.

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    21 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    МИД: Россия учтет ядерные разработки Германии в военном планировании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва обратит пристальное внимание на немецкие проекты в сфере создания ядерного оружия при разработке собственных оборонных стратегий, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул необходимость реакции на действия Берлина, передает РИА «Новости». Дипломат отметил значительные промышленные возможности немецкой стороны.

    «То, что делается ФРГ, это абсолютно не удивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальность, которую тоже надо учитывать в нашем военном планировании», – пояснил представитель ведомства журналистам.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила об оценках НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

    Эксперт Александр Ермаков назвал ФРГ пороговым государством с техническими возможностями для разработки таких вооружений.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на методичные вбросы этой идеи в немецкий общественно-политический дискурс.

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    Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью

    Спецслужбы Японии ведут массовую слежку за проживающими в этой стране российскими гражданами. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из попавших в открытый доступ данных из компьютера японского дипломата. Как неизвестным хакерам удалось получить доступ к ним – и почему перед нами явное свидетельство провала японских спецслужб? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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