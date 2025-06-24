  • Новость часаЦена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ
    Пять стран НАТО решили заминировать границы с Россией и Белоруссией
    Пашинян обнародовал «план неудавшегося переворота оппозиции» в Армении
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    Путин посмертно наградил погибшего под Брянском машиниста орденом Мужества
    Вучич сообщил о введении черных, серых и белых списков покупателей оружия
    Названа возможная дата отставки премьер-министра Украины Шмыгаля
    Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье
    СМИ: Терешкова почувствовала себя плохо на заседании Госдумы
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    4 комментария
    24 июня 2025, 21:32 • Новости дня

    Путин поручил рассмотреть условия возврата иностранных компаний в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения деловых объединений по условиям возвращения иностранных компаний.

    Путин дал это поручение по итогам встречи с участниками «Деловой России» в мае, сообщается на сайте Кремля. В тексте поручения подчеркивается, что речь идет об установлении порядка согласования сделок, в результате которых граждане недружественных государств смогут приобретать права на недвижимость, акции или другие активы хозяйственных обществ, а также получать иные права управления бизнесом в России.

    Кабмин обязан при необходимости учесть эти предложения отечественного бизнеса. Срок доклада по вопросам уточнения порядка возвращения иностранного капитала установлен до 1 июля 2025 года.

    Ранее Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний. Он обращал внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка. В Кремле ранее сочли возвращение западных компаний в Россию нереалистичным.

    24 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия

    Медведев отверг возможность передачи Россией ядерного оружия Ирану

    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует передавать Ирану ядерное оружие, подчеркнув приверженность Договору о нераспространении и опыт личного контроля ядерных сил.

    По словам Медведева, опасения президента США Дональда Трампа по поводу возможных поставок не обоснованы, передает RT.

    Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от Израиля, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдает его положения.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    6 комментариев

    Зампред Совбеза также отметил, что понимает последствия подобных решений, так как имел опыт контроля над ядерными силами России в период своего президентства. Он сделал акцент на приверженности России международным обязательствам в сфере нераспространения.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    В МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

    Комментарии (42)
    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (32)
    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    Комментарии (0)
    23 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России

    Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером

    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

    «Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.

    «Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.

    «При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем», – добавляет он.

    Собеседник напомнил, что от ряда американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике. «Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

    «У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

    Дипломат затронул тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.

    Комментарии (5)
    23 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с Путиным

    Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждались дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи сообщил, что встреча «была серьезной и хорошей», она продолжалась «около двух часов». «Мы обсудили нападения (на Иран), а также дипломатические шаги», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    В частности, Аракчи проинформировал Путина о переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Британия) в Женеве. Рассматривались «имеющиеся идеи» российской стороны и шаги, «которые можно предпринять».

    Позднее по прибытии в Туркменистан Аракчи заверил, что его страна не желает эскалации, но готова «повторно ответить» на возможную новую агрессию США.

    Напомним, Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

    Комментарии (10)
    24 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Мерц назвал осознанную Европой ошибку

    Мерц заявил о недооценке Европой «угроз со стороны России»

    Мерц назвал осознанную Европой ошибку
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы и Германия слишком долго игнорировали предупреждения балтийских государств о «возможных угрозах со стороны России».

    Мерц подчеркнул, что теперь эта ошибка осознана, а «пути назад нет», передает РБК.

    «Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России. Мы осознали эту ошибку. Пути назад нет. И поэтому я повторяю здесь еще раз: безопасность Литвы – это безопасность и Германии», – заявил он в ходе выступления перед Бундестагом в преддверии саммита НАТО.

    Кроме того, Мерц пообещал сделать бундесвер самой сильной обычной армией Европы, чтобы отвечать ожиданиям партнеров и учитывать размеры, возможности и географическое положение страны. Канцлер подчеркнул, что Германия действует не для одолжения США, а руководствуясь собственными убеждениями, потому что Россия, по его словам, угрожает безопасности всего евроатлантического региона и может продолжить войну за пределами Украины.

    Канцлер отметил, что в этих условиях Германия берет на себя особую ответственность за защиту восточных союзников НАТО. В апреле власти ФРГ ввели в эксплуатацию первое подразделение 45-й бригады бундесвера в Литве, которое насчитывает 150 солдат.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы.

    НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

    Комментарии (20)
    24 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    Госдума одобрила расширение полномочий ГИБДД по отзыву водительских прав

    Расширены полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ruТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственный законопроект о расширении полномочий ГИБДД по аннулированию водительских удостоверений принят в Госдуме во втором и третьем чтениях.

    Согласно документу, теперь аннулирование возможно при выявлении противопоказаний к вождению на внеочередном медицинском осмотре, передает ТАСС.

    Водителю, получившему уведомление о необходимости пройти внеочередное медицинское обследование, необходимо сделать это в течение трех месяцев. В противном случае права будут аннулированы. Решение по аннулированию водительских удостоверений принимается МВД России на основании предоставленных медицинских заключений.

    В законе также прописано, что медицинские справки водителей переводятся в электронный вид. При этом по желанию водителя заключение может быть получено и на бумаге. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

    Напомним, в мае в Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.

    Комментарии (7)
    24 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы за несообщение в военкомат о переезде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий ответственность за неуведомление военкомата о переезде.

    За это нарушение теперь может быть назначен штраф до 20 тыс. рублей, передает ТАСС. Новая норма закрепляется в статье 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях.

    Законопроект был внесен в феврале депутатами во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В первом чтении документ был принят в марте.

    Напомним, правительство России поддержало законопроект, предусматривающий усиление ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

    В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.

    Комментарии (7)
    24 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин подписал закон о цифровом сервисе с функцией национального мессенджера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о создании цифрового национального многофункционального сервиса, объединяющего функции мессенджера и сервисов госуслуг.

    Пользователи с помощью этой платформы смогут подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, передает РИА «Новости». Кроме того, онлайн-платформа будет поддерживать общение через сообщения на русском и официальных языках республик РФ, а также обеспечит возможность голосовых звонков.

    Сервис планируется интегрировать с порталом «Госуслуги» и системой ЕСИА, что даст гражданам доступ к персональным данным из их цифровых документов. Пользователи смогут использовать эти данные, например, для подтверждения возраста, получения социальных льгот, при заселении в гостиницы и другие подобные случаи.

    Мессенджер также будет использоваться как цифровое пространство для общения между школьниками, студентами колледжей и их преподавателями.

    Комментарии (2)
    24 июня 2025, 07:53 • Новости дня
    В Банке России отметили ускоренный рост ряда отраслей экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на жесткие меры денежно-кредитной политики, фармацевтическая и частично химическая отрасли в России продолжают демонстрировать ускоренный рост, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

    По словам Гангана, в экономике страны складывается крайне неоднородная ситуация. Он отметил, что в некоторых отраслях, таких как черная металлургия, газовый сектор и отдельные направления гражданского машиностроения, выпуск продукции даже снижается, передает ТАСС.

    Однако другие сферы, в частности фармацевтика, производство медицинского оборудования, лакокрасочных материалов и удобрений, продолжают демонстрировать значительный рост.

    Ганган добавил, что на данный момент Банк России фиксирует именно замедление темпов роста в экономике, а не рецессию.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стране необходимо поддерживать статус одной из самых крупных мировых экономик.

    Комментарии (5)
    24 июня 2025, 09:10 • Новости дня
    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь военным

    ВСУ убили дроном 15 жителей Донбасса за помощь российским военным

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные убили 15 мирных жителей села Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, сообщили выжившие беженцы.

    По их словам, в доме с января 2025 года проживали 17 человек, среди них четверо детей. В мае-июне 2025 года жители укрывали у себя в доме российских военнослужащих. По донесению соседа украинским военным стало известно о местонахождении российских солдат, и они нанесли удар беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Один из выживших, Алексей Ламин, сообщил, что все находившиеся в доме спустились в подвал, опасаясь быть расстрелянными, и пытались спасти детей и стариков.

    По его словам, тяжелый дрон «Баба-Яга» сбросил боеприпасы, что привело к гибели нескольких человек. Его сестра Елена Пономаренко рассказала, что при первой атаке погибли четверо детей. Ламин отметил, что его жена и мать также погибли при повторном ударе дрона, когда пытались помочь раненому сыну.

    Ламин рассказал, что его дочь погибла у него на руках, несмотря на попытки спасти ее. Он добавил, что после выхода из подвала прошел через поле и, встретив российского военного, рассказал ему о случившемся.

    Ранее в Сети появилось видео, где двое бойцов ВСУ в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером. Дочь пострадавшего рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи из-за закрытого въезда в город.

    Комментарии (3)
    24 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Лавров заявил о преждевременности выводов по перемирию Ирана и Израиля

    Лавров призвал не спешить с выводами по перемирию Ирана и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова поддержать возможное установление перемирия между Ираном и Израилем, однако считает преждевременным делать выводы о его достижении, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что делать окончательные выводы по заявлениям президента США Дональда Трампа о договоренности между Ираном и Израилем пока рано, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, информации из Вашингтона, Израиля и Тегерана поступает много, однако ясной картины еще нет. Глава МИД уточнил, что американская сторона сообщила об убедительных переговорах с Израилем по поводу прекращения огня и бессрочного перемирия, а также о схожей роли Катара в отношении Ирана.

    Лавров подчеркнул, что Россия приветствовала бы, если бы подобная договоренность действительно существовала. Вместе с тем, он отметил, что после объявления о перемирии появились сообщения о продолжающемся обмене ударами между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    6 комментариев

    Министерство призвало не делать поспешных выводов на основании неполной информации и подтвердило, что поддерживает мирное решение конфликта.

    Ранее Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Армия Израиля заявила о перехвате двух иранских ракет уже после объявления перемирия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пытается взять на себя посредническую роль между Тегераном и Тель-Авивом, но выдвигает различные предложения для урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Госдума разрешила ООО отменять преимущественное право выкупа долей совладельцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября этого года компании в форме ООО получат возможность отменять преимущественное право выкупа долей совладельцев, если внесут это в устав.

    Госдума приняла соответствующий закон в третьем чтении, передает «Интерфакс». Теперь общества с ограниченной ответственностью смогут по решению всех участников внести в устав положение об отмене преимущественного права выкупа долей.

    Документ также позволяет закрепить в уставе индивидуальные правила для отдельных совладельцев о применении или отмене преимущественного права, например, не распространять его на определенных участников с крупными долями. В обратном случае компании, напротив, смогут предусмотреть преимущественное право для одного, нескольких или всех участников при определенных условиях.

    Исключение положений о преимущественном праве из устава возможно по решению большинства – две трети голосов участников общества. Такое решение собрания участников подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

    Организация будет обязана предоставлять по запросу участника информацию о лицах, обладающих преимущественным правом выкупа, в течение пяти рабочих дней. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Омбудсмен назвала сроки реабилитации ребенка после инцидента в Шереметьево

    Омбудсмен Мишонова: Реабилитация ребенка после инцидента в Шереметьево займет месяц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реабилитация ребенка, пострадавшего в аэропорту Шереметьево, займет не менее одного месяца, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

    При положительной динамике мальчика через пару дней переведут из реанимации в отделение, сообщила омбудсмен в Telegram-канале.

    «Если все будет идти хорошо, то малыша переведут через пару дней из реанимации в отделение. На восстановление понадобится не меньше месяца», – уточнила она.

    Омбудсмен также рассказала, что у ребенка нет повреждений мозга. Она сообщила, что после завершения МРТ врачи подтвердили отсутствие нарушений и сообщили о стабильном состоянии пациента. В ближайшие два дня планируется отключить мальчика от аппарата искусственной вентиляции легких, сейчас он спит под медикаментозным сном.

    Напомним, в московском аэропорту правоохранители задержали мужчину, который напал на двухлетнего ребенка и причинил ему серьезные травмы.

    Сообщалось, что переживший нападение мужчины в аэропорту Шереметьево двухлетний мальчик получил переломы черепа.

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин подписал закон об изменениях в бюджет на 2025 год

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в федеральный бюджет на 2025 год.

    Доходы бюджета России в 2025 году определены в размере 38,5 трлн рублей, что на 1789,9 млрд рублей, или 4,4% меньше ранее запланированного, передает ТАСС.

    Основной причиной стало снижение нефтегазовых доходов, которые ожидаются на уровне 8,317 трлн рублей. Рост поступлений вне нефтегазовой сферы составит 829,2 млрд рублей, общая сумма ненефтегазовых доходов – 30,188 трлн рублей.

    Расходы бюджета установлены в размере 42,298 трлн рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 3,8 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Ненефтегазовый дефицит сохранится на уровне 12 109,9 млрд рублей.

    Также скорректированы макроэкономические параметры: прогноз цены нефти на 2025 год снижен до 56 долларов за баррель, а курс доллара ожидается на уровне 94,3 рубля. Ожидаемый уровень инфляции поднят до 7,6% вместо ранее утвержденных 4,5%.

    Комментарии (0)
    24 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    Подросткам запретили открывать счета без согласия родителей
    Подросткам запретили открывать счета без согласия родителей
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который ужесточил порядок открытия банковских счетов для несовершеннолетних граждан в России.

    Документ, подписанный Путиным, обязывает банки открывать счета для подростков в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного согласия родителей, передает РИА «Новости». Исключения сделаны только для полностью дееспособных несовершеннолетних – тех, кто вступил в брак, официально трудоустроен или занимается бизнесом с разрешения родителей.

    Закон был принят для усиления защиты подростков от вовлечения в мошеннические схемы. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, преступники часто убеждают несовершеннолетних оформлять карты, которые впоследствии используются для вывода похищенных средств. Володин отмечал, что подростки неосознанно становятся дропперами, когда оформляют на себя банковские карты по просьбе злоумышленников.

    Напомним, Госдума на прошлой неделе приняла во втором и третьем чтениях закон, который обязывает банки открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия родителей, усыновителей или попечителей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Конгрессмен выдвинул резолюцию об импичменте Трампу из-за ударов по Ирану
    При освобождении Дылеевки в ДНР ликвидированы наемники ВСУ из Латинской Америки
    На границе России задержали группу переодетых в гражданское украинских диверсантов
    Ивановскому аэропорту присвоено имя маршала Василевского
    Подросткам запретили открывать счета без согласия родителей
    На свадьбе во Франции застрелили невесту
    Китайские автопроизводители продавали новые машины в Россию как подержанные

    Мир остановился в шаге от сильнейшего энергетического кризиса

    Авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самый страшный сценарий был, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ. Цены моментально взлетят до небес. Что остановило Иран от шага, который погрузит мир в энергетический и экономический кризис? И какой сценарий выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Белград евроинтегрировался в поставки оружия Украине

    Российская разведка повторно уличила Сербию в передаче Украине боеприпасов через третьи страны НАТО. В докладе СВР отмечается, что Белград через Чехию и Болгарию направлял Киеву сборные комплекты ракет для РСЗО «Град», а также наборы для создания 120-мм мин. Как этот скандал скажется на отношениях Москвы и Белграда? Подробности

    Перейти в раздел

    Самовар и смартфон. Как живут и блюдут традиции современные молокане

    Одна из самых закрытых русских общин – молокане, чьи предки почти 200 лет назад были изгнаны из Тамбовской губернии в Закавказье, – постепенно открывается окружающему миру. Строгость устоев молокан привлекает в село Фиолетово все больше туристов. Как духовные христиане в Армении стали одной из витрин русского мира в целом? И что делает Россия для сохранения этой уникальной общины? Подробности

    Перейти в раздел

    Ссора с Россией и профсоюзы губят национальную гордость Финляндии

    Национальная гордость Финляндии, принадлежащий государству авиаперевозчик Finnair, переживает крупнейший финансовый кризис. И дело не только в том, что авиакомпания несет убытки из-за лишения доступа к российскому воздушному пространству. Компанию фактически добивают собственные сотрудники. Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации