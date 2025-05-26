Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?9 комментариев
Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться, заявил президент Владимир Путин.
Путин на встрече с представителями деловых кругов подчеркнул, что возвращение ушедших компаний не будет сопровождаться какими-либо льготами или преференциями, передает РИА «Новости». По его словам, уход иностранных компаний сопровождался серьезными трудностями для людей, работавших в этих организациях.
«Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили в принципе коллективы трудовые в достаточно сложное положение, я правильно понимаю?.. Они поставили всех в трудное положение, смылись, так. А теперь если захотят вернуться, мы что им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно», – сказал президент.
Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров. Он также призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании.