В Кремле сочли возвращение западных компаний в Россию нереалистичным

Песков заявил, что возвращение западных компаний в Россию пока нереалистично

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные компании не проявляют желания возвращаться и пока не предпринимают никаких практических шагов в этом направлении, поэтому их возвращение на данный момент не представляется реалистичным, передает RT.

Песков подчеркнул, что необходимо строить тактику и стратегию развития с учетом нынешнего положения, не рассчитывая на возвращение западных компаний.

По его словам, сейчас важно защищать те организации, которые продолжают работать в России, создают рабочие места и платят налоги.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что возвращение западных компаний на российский рынок может стабилизировать ситуацию с ценами и улучшить конкуренцию.

Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что иностранные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на рынок.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, несмотря на их возможное желание вернуться.