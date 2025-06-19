Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.0 комментариев
Решетников заявил о положительном эффекте от возвращения иностранных компаний
Решетников заявил о позитивном влиянии иностранных компаний на конкуренцию
Возвращение западных компаний на российский рынок может стабилизировать ситуацию с ценами и улучшить конкуренцию, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Возвращение западных компаний на российский рынок может улучшить конкурентную среду и стабилизировать цены, считает министр экономического развития Максим Решетников, передает RT.
В интервью на полях Петербургского международного экономического форума глава Минэкономразвития подчеркнул: «Нас, кстати, не устраивает снижение конкуренции. Мы как раз хотим, чтобы больше компаний возвращалось... Я думаю, российскому потребителю, безусловно, нужна конкуренция, нужен выбор. Потому что только тогда и ситуация с ценами будет под контролем».
Решетников отметил, что власти России будут индивидуально рассматривать условия возврата каждой западной компании. По его словам, если компания уходила с российского рынка, «хлопнув дверью», и не выполнила обязательства перед партнерами, подход к ней будет одним. Если же бизнес покидал страну под внешним давлением и корректно завершал дела, действия российских властей будут другими.
Министр добавил, что отношение к иностранным инвесторам в России всегда было позитивным. Он отметил, что с многими западными компаниями поддерживался диалог, а консультативные органы продолжали работу, хотя и не публично. Власти намерены защищать интересы российского бизнеса, но открыты к конструктивному взаимодействию с западными и не западными компаниями.
Ранее Решетников заявил, что возвращение зарубежных компаний в страну возможно при размещении их информации на российских серверах.
Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что иностранные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на рынок.
Президент России Владимир Путин сказал, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, несмотря на их возможное желание вернуться.