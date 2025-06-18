Названо важное условие возвращения западных компаний

Для возвращения в Россию бренды обязали хранить данные на российских серверах

Tекст: Денис Тельманов

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что одним из ключевых условий для возвращения иностранных компаний на российский рынок станет обязательное хранение всех корпоративных данных на серверах внутри России, передает ТАСС.

Решетников подчеркнул, что технологии и данные должны находиться на территории России, включая обязательное размещение серверов. Об этом министр рассказал в интервью RT в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, такое требование направлено на защиту информации и обеспечение технологической независимости страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на российский рынок.

Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что россияне ожидают возвращения популярных зарубежных брендов, таких как IKEA, McDonald's, H&M и Zara.

Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил об усилиях Renault по невозможности возвращения в Россию и опроверг слухи о Toyota и Hyundai.