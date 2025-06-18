В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Мантуров заявил об условиях возвращения зарубежных компаний в Россию
Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на российский рынок.
Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума отметил: «Сначала пусть поспособствуют, чтобы санкции отменили, а потом пусть приходят, и поговорим». Так он ответил на вопрос журналистов о необходимых условиях для зарубежных участников рынка. По словам первого вице-премьера, обсуждение возврата компаний возможно лишь после отмены ограничительных мер, передает РИА «Новости».
В среду руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что россияне ожидают возвращения популярных зарубежных брендов, среди которых лидируют IKEA, McDonald's, H&M и Zara. В марте опрос Webbankir показал, что почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться.