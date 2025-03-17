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Россияне назвали IKEA самым ожидаемым западным брендом для возвращения
Опрос показал, что 42,3% россиян больше всего ждут возвращения IKEA на российский рынок
Почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает IKEA, как свидетельствуют результаты опроса Webbankir.
Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, и опубликованного ТАСС, почти половина россиян, а именно 46,2%, поддерживают возвращение западных брендов, покинувших рынок после 2022 года. При этом 42,3% респондентов особенно ожидают возвращения IKEA.
Опрос показал, что 27,2% россиян выступают против возвращения брендов из недружественных стран, считая, что их присутствие может навредить отечественным компаниям. Еще 26,7% заявили о безразличии к этому вопросу, объяснив его тем, что уже приобретают товары ушедших брендов через параллельный импорт, или тем, что вообще не покупают такие товары.
Среди респондентов, поддерживающих возвращение брендов, 16,1% выразили однозначную поддержку, отмечая, что «жить стало хуже» без этих брендов. 40,9% опрошенных считают, что государство не должно содействовать возвращению брендов, утверждая, что условия для них должны быть более жесткими. Опрос проводился в первой половине марта 2025 года и включал 3 тыс. респондентов по всей России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками компаний IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.
IKEA завершила выход с российского рынка после приостановки работы в марте 2022 года, продав склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову за 16-18 млрд рублей.
Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении ООО «Торг», структуры ушедшего из России концерна IKEA. Также суд признал перевод IKEA 12,9 млрд рублей за границу противоречащим основам правопорядка и нравственности.