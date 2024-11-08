Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.0 комментариев
Владелец IKEA продал последний актив в России
Владелец IKEA продал последний склад в России бизнесмену Узилову
Материнская компания IKEA Ingka Group продала склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову, завершив выход с российского рынка после приостановки работы розничной сети IKEA в марте 2022 года; объект оценен в 16-18 млрд рублей.
Ingka Group, материнская компания IKEA, завершила продажу своего последнего актива в России. Речь идет о складском комплексе в подмосковном Есипово, который был продан бизнесмену Роберту Узилову. Этот склад не вошел в сделку с Газпромбанком, который ранее выкупил все торговые центры «Мега», сообщает РБК.
Дистрибьюторский центр в Есипово был открыт IKEA в 2003 году и с тех пор неоднократно модернизировался, увеличив площадь с 50 тыс. кв. м до почти 180 тыс. кв. м. В 2019 году Патрик Антони, бывший гендиректор Ingka в России, отмечал, что этот центр был ключевым элементом для развития компании в стране. Однако после начала специальной военной операции в марте 2022 года Ingka приостановила свою деятельность в России и Белоруссии, включая работу фабрик и розничной сети.
Сделка по продаже склада прошла одобрение правительственной комиссии под руководством министра финансов Антона Силуанова. Она осуществлялась с учетом установленных правил, включая дисконт и добровольный взнос. Рыночная стоимость комплекса оценивается специалистами в 16-18 млрд рублей, и, по мнению экспертов, несмотря на специфику, связанной с IKEA, склад сможет найти нового арендатора благодаря благоприятному расположению и высоким стандартам.
На рынке складской недвижимости Московского региона наблюдается снижение объемов сделок по сравнению с предыдущим годом. Ужесточение денежно-кредитной политики оказывает влияние на девелоперскую активность и спрос. Однако, по мнению аналитиков, этот актив найдет своего пользователя благодаря низкому уровню вакансий и стабильному спросу на качественные площади.
Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении структуры IKEA – ООО «Торг».
Кроме того суд признал перевод 12,9 млрд рублей за границу «противной основам правопорядка или нравственности».
Между тем ушедшая из России IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года.