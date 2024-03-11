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Суд Подмосковья арестовал имущество IKEA
Суд Подмосковья арестовал имущество IKEA на 12,9 млрд рублей по иску ФНС
Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление межрегиональной инспекции ФНС в отношении одной из структур ушедшего из России шведского мебельного концерна IKEA – ООО «Торг», следует из картотеки суда.
Суд постановил изъять в доход государства 12 млрд 922 млн 136 тыс. 942,45 рублей, признав сделку по перечислению денежных средств ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия) недействительной, передает ТАСС.
Как отметили в суде, арест накладывается в пределах указанной суммы на движимое и недвижимое имущество ООО «Торг», включая денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, и объекты интеллектуальной собственности, принадлежащее на праве собственности ООО «Торг», за исключением денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам, иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплатой налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет.
Напомним, в феврале межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1 подала иск к ООО «Икеа торг» на 12,9 млрд рублей.