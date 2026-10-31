Десятки тысяч человек собрались на Хеллоуин в Сеуле

В сеульском районе Итхэвон на празднование Хеллоуина собрались 32 тыс. человек

Tекст: Мария Иванова

В сеульском районе Итхэвон, известном своей ночной жизнью, для празднования Хеллоуина собрались до 32 тыс. человек, передает ТАСС.

В связи с большим скоплением людей местная управа разослала жителям предупреждение с рекомендацией воздержаться от посещения района станции Итхэвон. Власти призвали соблюдать порядок, не толкаться и следовать указаниям сотрудников службы безопасности во избежание несчастных случаев.

По оценкам мэрии Сеула, около 22:00 по местному времени в Итхэвоне находились до 32 тыс. человек, а в другом популярном у молодежи районе Хондэ – до 125 тыс. человек. Полиция выделила около 7,8 тыс. сотрудников для обеспечения порядка на улицах. Высокая явка связана с тем, что Хеллоуин впервые с 2022 года выпал на выходной день.

В 2022 году во время празднования Хеллоуина в Итхэвоне возникла сильная давка, жертвами которой стали 159 человек, в том числе четыре гражданки России. В настоящее время рядом с местом трагедии появились записки с соболезнованиями.

В четверг семьи погибших во время давки в сеульском районе Итхэвон выразили возмущение использованием кадров трагедии в новой части видеоигры Call of Duty.

В пятницу американская компания Activision Publishing извинилась за кадры давки в Сеуле.

В среду в южнокорейской столице в преддверии праздника распродали все билеты на специальные ночные автобусные туры с зомби.