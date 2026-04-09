Володин: Совет Госдумы рассмотрит расширение оснований для выдворения мигрантов

Вера Басилая

Володин в Max сообщил о начале рассмотрения законопроекта, который существенно увеличит количество оснований для выдворения мигрантов из России. По его словам, сейчас в КоАП выдворение предусмотрено в 22 статьях, включая незаконный оборот наркотиков, пропаганду педофилии и смены пола, нарушение иммиграционных правил и режима Государственной границы.

Володин уточнил, что по данным МВД, в 2025 году за нарушение законодательства России были выдворены 72 тыс. иностранных граждан. Законопроект предусматривает расширение перечня административных правонарушений, за которые возможно выдворение, с 22 до 43 статей Кодекса об административных правонарушениях.

В новый перечень предлагается включить такие нарушения, как нарушение общественного порядка, неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и Нацгвардии, а также действия, создающие помехи функционированию объектов инфраструктуры и транспорта. Кроме того, в перечень планируется добавить распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, публичную дискредитацию использования Вооруженных Сил России, призывы к санкциям против страны.

Володин отметил, что за ряд правонарушений, помимо выдворения, также могут быть назначены штрафы, размер которых увеличится согласно законопроекту. Он подчеркнул, что иностранные граждане обязаны соблюдать российские законы. Председатель Госдумы напомнил, что с 2024 года принято 22 федеральных закона по совершенствованию миграционной политики, большинство из которых инициировали депутаты.

