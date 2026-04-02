Медведев заявил о вреде компактного проживания мигрантов в России
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал усилить меры по недопущению образования этнических анклавов и подчеркнул важность адаптации приезжих.
Во время заседания комиссии по вопросам миграционной политики зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что компактное проживание иностранных граждан в стране не способствует их адаптации, передают «Вести».
По его словам, такая практика наблюдается во многих государствах, однако она не помогает приезжим начать соблюдать законы и вести себя законопослушно.
В частности, Медведев заявил: «Компактное проживание иностранцев обычно в любой стране, не только в нашей, не способствует их адаптации, а соответственно, не способствует правильному применению российских законов и правильному законопослушному поведению».
Медведев подчеркнул необходимость противодействия формированию этнических анклавов на территории России. Он поручил членам комиссии наладить работу по этому вопросу не только гражданским ведомствам, но и правоохранительным органам.
