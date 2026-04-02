Медведев заявил о вреде компактного проживания мигрантов в России

Tекст: Денис Тельманов

Во время заседания комиссии по вопросам миграционной политики зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что компактное проживание иностранных граждан в стране не способствует их адаптации, передают «Вести».

По его словам, такая практика наблюдается во многих государствах, однако она не помогает приезжим начать соблюдать законы и вести себя законопослушно.

В частности, Медведев заявил: «Компактное проживание иностранцев обычно в любой стране, не только в нашей, не способствует их адаптации, а соответственно, не способствует правильному применению российских законов и правильному законопослушному поведению».

Медведев подчеркнул необходимость противодействия формированию этнических анклавов на территории России. Он поручил членам комиссии наладить работу по этому вопросу не только гражданским ведомствам, но и правоохранительным органам.

