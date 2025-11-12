Мишустин анонсировал защищающий пользователей маркетплейсов закон

Tекст: Вера Басилая

Мишустин, выступая на пленарной сессии форума информационных технологий «Цифровые решения», заявил, что правительство России работает над улучшением нормативной базы для защиты интересов пользователей и предпринимателей, работающих с маркетплейсами, передает «РИА «Новости».

По словам Мишустина, соответствующий федеральный закон уже принят и вступит в силу с октября 2026 года. Закон разработан с учетом обратной связи от бизнеса.

Крупнейший правительственный IT-форум «Цифровые решения» проходит в Национальном центре «Россия» до 15 ноября. В рамках мероприятия также проходит выставка отечественных IT-решений, разделенная на тематические зоны: «Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское железо», «Кадры и обучение».

В рамках деловой программы запланировано более 90 сессий с участием более 600 спикеров. На форуме также наградят победителей национальной премии «Цифровые решения» за вклад в цифровизацию страны.

Ранее на заседании Общественного совета при Роспотребнадзоре обсудили рост случаев нарушения прав потребителей на маркетплейсах и новые меры регулирования.

Банк России инициировал сбор предложений по уточнению принципов честной конкуренции для онлайн-маркетплейсов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости защиты потребителей на рынке онлайн-торговли.