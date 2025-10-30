ЦБ предложил способы борьбы с недобросовестной конкуренцией на маркетплейсах

ЦБ представил предложения по борьбе с недобросовестной конкуренцией на маркетплейсах

Tекст: Елизавета Шишкова

Банк России выступил с набором предложений для устранения недобросовестной конкуренции на маркетплейсах, передает РИА «Новости».

На заседании в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что действующий закон о платформенной экономике закрепляет лишь базовые условия и принципы, но требует серьезных уточнений.

В частности, по ее словам, нужны более конкретные механизмы, чтобы потребители действительно выигрывали от равных условий доступа и отсутствия дискриминации на электронных платформах. «Мы такие предложения представили, думаю, что обсудим, какие в конечном счете конкретные предложения будут внесены», – добавила Набиуллина.

Ожидается, что предложения Банка России станут основой для дальнейших обсуждений, направленных на совершенствование регулирования маркетплейсов и защиту прав пользователей.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина отметила, что конкуренция со стороны скидок от банковских карт маркетплейсов не совсем честная.

Злоумышленники становятся все более изощренными, представляясь сотрудниками маркетплейсов и используя обман для похищения средств россиян.