Набиуллина назвала «несправедливыми» скидки от банков маркетплейсов
Конкуренция от скидок от банковских карт маркетплейсов не совсем справедлива, заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Скидки на маркетплейсах, предоставляемые банками, связанными с этими платформами, создают не совсем справедливую конкуренцию, заявила глава ЦБ, передает ТАСС.
По ее словам, такие скидки не могут считаться скрытой эмиссией денег, но действительно становятся формой конкурентной борьбы.
«Это сейчас один из самых острых вопросов, который обсуждается и банками, и платформами. Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», – указала она.
Вопрос о роли крупного банковского сектора на маркетплейсах стал особо актуальным после предложения главы ВТБ Андрея Костина. Он предложил Банку России присвоить кредитным организациям крупных маркетплейсов статус системообразующих банков. Это возможно при доработке закона о платформенной экономике. Со своей стороны, Набиуллина пообещала рассмотреть инициативу, назвав ее неожиданной.
Ранее Набиуллина сообщила, что ЦБ будет снижать ключевую ставку весь 2026 год, чтобы стабилизировать цены.
На прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%.