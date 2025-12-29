«Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
Путин подписал закон о повышении порога контроля сделок с недвижимостью
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, позволяющие Росфинмониторингу увеличивать минимальную сумму сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному финансовому контролю.
Новый закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, разрешает Росфинмониторингу определять сумму операций с наличными или безналичными деньгами при сделках с недвижимостью, при превышении которой эти сделки попадают под обязательный контроль, передает ТАСС. Минимальный порог не может быть ниже 5 млн рублей.
Контролирующий орган теперь может устанавливать размер этой суммы дифференцированно – в зависимости от типа организации, осуществляющей операции с деньгами или имуществом и предоставляющей данные о сделках. Документ Росфинмониторинга также определит сроки направления соответствующих сведений, которые будут согласовываться с Банком России для регулируемых им организаций.
Кроме того, Владимир Путин подписал закон, согласно которому экспертиза по делу может быть назначена судом только после оплаты сторонами расходов на экспертов. Если требуемая сумма не поступит на счет суда в установленный срок, ходатайство о назначении экспертизы может быть отклонено. Однако суд сохраняет право инициировать экспертизу по собственной инициативе, если иные доказательства отсутствуют.
Ранее президент России подписал закон о возможности пересмотра цены квартиры при согласии собственника.