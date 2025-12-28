Пересмотр стоимости квартиры сделали возможным с согласия собственника

Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.7 комментариев
Путин подписал закон о пересмотре цены квартиры с согласия собственника
Теперь изменить кадастровую стоимость квартиры при аренде можно только с письменного согласия собственника, что закреплено новым законом и подписано президентом России Владимиром Путиным.
Арендаторы смогут инициировать пересмотр рыночной стоимости недвижимости только при наличии согласия собственника, сообщает ТАСС. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Новый порядок будет действовать с момента вступления документа в силу.
Согласно закону «О государственной кадастровой оценке», арендатор, не являющийся собственником, должен приложить к своему заявлению о пересмотре стоимости подтверждение согласия владельца объекта. Это правило не применяется к объектам, находящимся в федеральной или муниципальной собственности.
В документе расширены полномочия Роскадастра: теперь ведомство займется ведением фонда данных государственной кадастровой оценки, а также определением требований к направлению в этот фонд необходимых сведений и материалов. Кроме того, Роскадастр будет проводить мониторинг процесса оценки и определять сроки публикации актов с итогами кадастровой стоимости.