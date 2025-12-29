«Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
В Подмосковье ликвидировали крупный цех по производству поддельной икры
В Люберцах выявили подпольный цех по производству фальсифицированной икры, в нем обнаружили товар на сумму более 7 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники организовали предприятие ради наживы на новогоднем спросе, в течение полугода они закупали имитированную продукцию и перепаковывали ее под брендами несуществующих фирм, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Товар реализовывался на рынках московского региона и соседних областей как натуральная икра лосося и палтуса.
На складе сотрудники полиции изъяли более 8,5 тыс. банок готового продукта, 12 тонн сырья, различное оборудование, упаковочные материалы, фиктивные документы и черновики.
Оценочная стоимость партии превысила 7 млн рублей. В антисанитарных условиях предприятия трудились пять иностранцев без документов и разрешений, в отношении них возбудили административные дела за нарушение миграционного законодательства. Им также назначены штрафы с последующим выдворением.
Организаторы преступной схемы взяты под домашний арест.
