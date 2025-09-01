В Казахстане арестовали «водочного короля» за подпольный спиртзавод

Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
В Казахстане арестовали «водочного короля» Махмадова за подпольный спиртзавод
Сотрудники агентства по финансовому мониторингу Казахстана задержали Султана Махмадова, которого СМИ называют «водочным королем».
По решению суда он арестован на два месяца по подозрению в организации нелегального производства спирта, которое маскировали под завод кормовых добавок. На этом же предприятии майнили криптовалюту, передает ТАСС.
В пресс-службе заявили: «Организованная преступная группа под руководством Махмадова Султана, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции – этилового спирта – на территории Жамбылской области». Следствие считает, что спирт поставляли в подпольные цеха Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также в Шымкент. Продукция этих цехов, по данным агентства, представляла угрозу для потребителей.
В результате обысков изъяли 122 тыс. литров этилового спирта на сумму более 280 млн тенге – это приблизительно 52,1 млн рублей. Также обнаружили 18 единиц майнингового оборудования, а для обеспечения возможной конфискации арестовали семь автомобилей.
Следствие также ведется в отношении руководства компании «БМ» и ряда аффилированных компаний. По данным агентства, фактически на территории ТОО действовал подпольный спиртзавод, оснащенный для промышленного производства этилового спирта.
В ведомстве напомнили, что Махмадов уже был осужден в 2010 году за аналогичные преступления. Ранее, как писало издание «Город Тараз», Махмадова судили за уклонение от налогов и кражу материалов из управления комитета нацбезопасности. Перед вынесением приговора он сбежал из-под домашнего ареста, но был задержан в аэропорту Бишкека при попытке улететь в Москву. Суд тогда назначил ему семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.
