В Казахстане арестовали «водочного короля» за подпольный спиртзавод

В Казахстане арестовали «водочного короля» Махмадова за подпольный спиртзавод

Tекст: Дарья Григоренко

По решению суда он арестован на два месяца по подозрению в организации нелегального производства спирта, которое маскировали под завод кормовых добавок. На этом же предприятии майнили криптовалюту, передает ТАСС.

В пресс-службе заявили: «Организованная преступная группа под руководством Махмадова Султана, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции – этилового спирта – на территории Жамбылской области». Следствие считает, что спирт поставляли в подпольные цеха Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также в Шымкент. Продукция этих цехов, по данным агентства, представляла угрозу для потребителей.

В результате обысков изъяли 122 тыс. литров этилового спирта на сумму более 280 млн тенге – это приблизительно 52,1 млн рублей. Также обнаружили 18 единиц майнингового оборудования, а для обеспечения возможной конфискации арестовали семь автомобилей.

Следствие также ведется в отношении руководства компании «БМ» и ряда аффилированных компаний. По данным агентства, фактически на территории ТОО действовал подпольный спиртзавод, оснащенный для промышленного производства этилового спирта.

В ведомстве напомнили, что Махмадов уже был осужден в 2010 году за аналогичные преступления. Ранее, как писало издание «Город Тараз», Махмадова судили за уклонение от налогов и кражу материалов из управления комитета нацбезопасности. Перед вынесением приговора он сбежал из-под домашнего ареста, но был задержан в аэропорту Бишкека при попытке улететь в Москву. Суд тогда назначил ему семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

