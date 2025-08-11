В Сириусе закрыли рынок после массового отравления алкоголем

  • Новость часаМинюст Молдавии решил распустить партии блока «Победа»
    Зачем армия возвращается к калибру классического автомата Калашникова
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    Актер «Полицейского с Рублевки» записал видео в связи с рецидивом рака
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства
    Президент Киргизии отклонил закон об отмене уголовного наказания за многоженство
    В ФРГ анонсировали онлайн-встречу по Украине перед саммитом РФ и США
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    8 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    7 комментариев
    11 августа 2025, 20:54 • Новости дня

    В Сириусе закрыли рынок после массового отравления алкоголем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти федеральной территории Сириус приняли решение о закрытии рынка «Казачий» после того, как от употребления некачественного алкоголя погибли не менее десяти человек.

    По данным пресс-службы Сириуса, договор аренды с владельцем рынка был расторгнут в связи с инцидентом, передает ТАСС.

    «Казачий рынок закрыт. Договор аренды расторгнут. В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных сооружений и убран за счет средств бывшего арендатора», – сообщил собеседника агентства.

    Напомним, от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек.

    В пробах домашней чачи, приведшей к массовому отравлению в Адлере, выявили метиловый спирт, появившийся из-за сивушных масел при производстве. Полицейские изъяли в Туапсе пять тонн нелегального вина.

    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Путин запретил закупку для армии формы иностранного производства

    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом.

    Документ предписывает, чтобы с 1 января 2026 года поставки для нужд Вооруженных сил России включали только вещи, произведенные российскими организациями с производственными мощностями на территории страны, передает ТАСС.

    Согласно указу, к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    Ранее Путин внес изменения в ношение военной формы в России.

    В прошлом году Министерство обороны предложило изменения в форму офицеров ВМФ, включая черные тужурки и пилотки.

    Комментарии (12)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет предварительной

    Трамп заявил о намерении убедить Путина завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Трампа, встреча, которая может пройти на Аляске, будет носить предварительный характер, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что рассчитывает на конструктивный диалог, и заявил, что будет «убеждать Путина прекратить конфликт на Украине». Кроме того, Трамп сообщил, что после переговоров намерен информировать украинского лидера Владимира Зеленского и европейских лидеров о достигнутых договоренностях.

    Он также допустил возможность выхода из дипломатических переговоров по украинскому вопросу, если не удастся достичь прогресса.

    Ранее издание Financial Times писало, что Путин и Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского.

    Телеканал CNN сообщал, что Трамп оказал давление на свою команду с требованием как можно скорее организовать встречу с Путиным.

    47 комментариев

    Комментарии (6)
    11 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Генерал-лейтенант Казакова исчезла из списка руководства МВД России

    Tекст: Валерия Городецкая

    На сайте МВД России больше не отображается информация о Валентине Казаковой, ранее возглавлявшей Главное управление по вопросам миграции.

    Попытка поиска по ее фамилии приводит к ошибке «404» с сообщением о том, что запрошенный документ не найден, передает ТАСС.

    Казакова была назначена на должность начальника соответствующего управления указом президента России 8 февраля 2019 года. В апреле 2025 года на базе управления была создана новая служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Руководителем новой структуры стал генерал-полковник полиции Андрей Кикоть. В указе отмечалось, что эти изменения связаны с совершенствованием управления миграционной сферой.

    В июне Казакова сообщила, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

    Комментарии (2)
    11 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

    В Петербурге запретили иностранцам работать в сфере курьерской доставки

    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете найма иностранных граждан в курьерских службах города.

    Постановление, подписанное Бегловым, вносит изменения в существующий документ от 28 июля 2025 года и расширяет список сфер, где работодателям запрещено нанимать иностранных граждан на основании патентов, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

    Помимо ранее введенных ограничений для такси, теперь запрет распространяется и на курьерские услуги, включая доставку еды, курьерскую деятельность с использованием транспорта и прочие аналогичные услуги.

    Власти отмечают, что новые меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством, повышение качества и безопасности услуг, а также на создание дополнительных рабочих мест для россиян, в том числе для молодежи и студентов. Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период продолжительностью три месяца, чтобы компании могли скорректировать кадровую политику и соответствовать новым требованиям законодательства.

    Ранее Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка.

    Комментарии (6)
    11 августа 2025, 17:23 • Новости дня
    В Госдуме предложили разрешить получать водительские права с 16 лет
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты выдвинули инициативу по допуску к водительским правам с 16 лет подростков с особыми достижениями в учебе, спорте или бизнесе.

    Инициатива поступила от депутатов фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, Антона Ткачева и Ярослава Самылина, передает ТАСС.

    Авторы проекта предлагают разрешить выдачу водительских прав подросткам, достигшим 16-летнего возраста, если те проявили выдающиеся успехи в учебной, спортивной или предпринимательской деятельности.

    Ранее в России подготовили стратегию для пересмотра подходов к допуску людей старшего возраста к вождению автомобиля в связи с ростом аварийности.

    Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что в России планируют в течение трех лет ввести в законодательство цифровые водительские права и свидетельства о регистрации транспорта.

    Напомним, с 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.

    Комментарии (13)
    11 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Пашинян рассказал Путину о проекте «Путь Трампа»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о проекте «Путь Трампа».

    Проект «Путь Трампа» – транспортный коридор, который должен пройти через Сюникскую область Армении и связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью, передает ТАСС.

    Пашинян также рассказал Путину о результатах переговоров 8 августа в Вашингтоне, в ходе которых было парафировано соглашение о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также согласовано совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы.

    В ходе беседы обсуждалось разблокирование региональных коммуникаций на основе принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и взаимности. «Установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности не только для Армении и Азербайджана, но и для всех стран региона», – заявил Пашинян.

    Напомним, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    Остекление балкона пострадало после уничтожения БПЛА в Калужской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Жуковском районе Калужской области остекление балкона в многоэтажном доме оказалось повреждено из-за взрывной волны, возникшей при уничтожении БПЛА, сообщил глава региона Владислав Шапша.

    В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что пострадавших среди жителей нет, а все необходимые ремонтные работы возьмет на себя районная администрация.

    «В одном из населенных пунктов Жуковского района в ходе уничтожения БПЛА взрывной волной повреждено остекленение балкона многоэтажного жилого дома. Пострадавших нет. Администрацией района будет оказана необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа», – написал Шапша.

    Ранее в воскресенье в период с 11.30 до 15.00 мск в результате работы сил ПВО в регионах России были сбиты 15 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 15.00 до 18.00 мск ПВО уничтожила 26 украинских дронов, 10 из которых были сбиты в Калужской области.

    Сообщалось, что российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    В ЛНР беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета и ранил кассира

    Tекст: Евгения Караваева

    Беспилотный летательный аппарат атаковал здание супермаркета в Лисичанске в Луганской народной республике и ранил молодую женщину-кассира.

    Украинский дрон влетел в окно супермаркета в Лисичанске и ранил сотрудницу магазина, сообщает правительство ЛНР в Telegram. Инцидент произошел накануне вечером около 18.00.

    Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила: «Молодую женщину-кассира, которая находилась в момент прилета в супермаркете, госпитализировали с акубаротравмой и осколочными ранениями в местную больницу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека, в Нижегородской – один человек.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин и Пашинян по телефону обсудили встречу Еревана и Баку в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Во время телефонного разговора по инициативе Еревана Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили итоги недавних встреч в Вашингтоне и дальнейшие шаги по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе Еревана, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы Пашинян подробно рассказал Путину о результатах своей встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла 8 августа.

    Путин отметил важность шагов для достижения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном. Кремль подтвердил готовность России содействовать нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей 2020–2022 годов, включая разблокирование транспортных коммуникаций.

    Глава российского государства также проинформировал Пашиняна об итогах своей беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске. Пашинян в свою очередь поддержал усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

    В ходе разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, отдельно выделив развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и дальнейшее взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее власти Армении допустили, что Россия проявит интерес к финансированию восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, включая участок Иджеван – Газах.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о наступлении мира между Арменией и Азербайджаном после подписания документов в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США пытаются мешать сотрудничеству России и Китая в регионе Закавказья.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Грушко назначен спецпредставителем по договору о безопасности с Минском

    Путин назначил Грушко спецпредставителем по договору о безопасности с Минском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о назначении заместителя главы МИД Александра Грушко специальным представителем по Договору о гарантиях безопасности Союзного государства с Белоруссией.

    Согласно тексту документа, Грушко поручено исполнять обязанности специального представителя России, определенные третьим пунктом восьмой статьи Договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Напомним, договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.

    В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности, подписанный в рамках Союзного государства.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора, направленного на обеспечение гарантий безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:57 • Новости дня
    Число сотрудников ОПК в Омской области удвоилось с 2022 года

    Губернатор Хоценко: Число сотрудников ОПК в Омской области удвоилось с 2022 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил президенту России Владимиру Путину о значительном росте числа сотрудников в оборонно-промышленном комплексе региона.

    По словам главы Омской области, до 2022 года на 16 предприятиях работали 20 тыс. человек, сейчас штат превышает 40 тыс. человек и продолжает расти, передает ТАСС.

    Хоценко подчеркнул, что оборонная промышленность региона находится «на подъеме», а увеличение занятости в этом секторе влияет и на рост заработных плат в других отраслях экономики. «Сегодня у нас оборонка на подъеме. Если у нас до 2022 года 16 предприятий было 20 тыс. человек, то сегодня уже свыше 40 тыс. человек, и мы растем. И в том числе оборонка сегодня и зарплаты тянет за собой в остальных отраслях экономики», – заявил губернатор.

    Глава региона отметил, что тенденция роста в оборонном секторе не будет постоянной, поэтому в Омской области запускают новый инвестиционный цикл и реализуют крупные проекты с участием компаний «Газпром нефть», группы компаний «Титан» и тепличных хозяйств. Средняя зарплата в регионе выросла почти на 18%, и зарплаты, по словам Хоценко, становятся конкурентоспособными, что привлекает специалистов, ранее уезжавших работать в другие регионы.

    Ранее Путин отметил рост промышленного производства в Омской области и рост зарплат в регионе.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    ВСУ начали маскировать мины в Запорожской области под ветки

    Рогов: ВСУ начали маскировать мины в Запорожской области под ветки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали маскировать противопехотные мины под ветки деревьев и обломки древесины, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Противник начал маскировать противопехотные мины под ветки деревьев и деревяшки, забрасывая их на освобожденную часть Запорожской области и прифронтовую зону. Сверху мины специально завернуты в кору дерева и визуально выглядят как обычная деревяшка», – цитирует Рогова РИА «Новости».

    По его словам, такие действия приобрели массовый и повсеместный характер. Он отметил, что это повышает опасность для гражданского населения региона и требует особой внимательности при передвижении по территории.

    Ранее сообщалось, что ВСУ начали заворачивать мины «Лепесток» в ткань и пакеты.

    В июне в курском приграничье нашли напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 18:20 • Новости дня
    Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский городской суд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры о включении энциклопедического словаря «Ислам на Северном Кавказе» в федеральный список экстремистских материалов.

    Об этом сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ), передает ТАСС. В ДУМ заявили, что намерены обжаловать решение суда.

    Ранее Госдума утвердила введение штрафов за поиск экстремистских материалов. В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

    Комментарии (0)
    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Как США мешают России и Китаю в Закавказье

    Закавказье стало ареной грандиозного противостояния между сильнейшими мировыми державами, и цена вопроса – транспортная связность всего евразийского континента. По крайней мере, именно так выглядит заключенная в США Арменией и Азербайджаном сделка по созданию так называемого Зангезурского коридора. Каковы в данном случае интересы Вашингтона, Москвы и Пекина? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

