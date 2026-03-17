Утром над Россией сбили 12 украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны сбили с 7.00 мск до 9.00 мск, все они относились к самолетному типу, указало ведомство в Max.

Над Ленобластью поразили шесть БПЛА, над Краснодарским краем – два.

Над Брянской, Костромской Смоленской областями и над акваторией Азовского моря сбили по одному дрону.

В ночь с понедельника на вторник над Россией уничтожили 206 украинских БПЛА.

Во второй половине дня в понедельник над страной уничтожили 59 украинских беспилотников.