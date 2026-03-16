Системы ПВО сбили 59 украинских БПЛА над регионами

Tекст: Ольга Иванова

Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников, передает ТАСС. Операция прошла с 16:00 до 20:00 по московскому времени 16 марта. В Минобороны отметили, что среди уничтоженных дронов было 12 аппаратов, летевших в сторону Москвы.

По данным военного ведомства, наибольшее число атакующих дронов – 34 – было сбито над Брянской областью. Ещё 13 беспилотников уничтожено в Московском регионе, из которых 12 направлялись непосредственно на столицу.

Кроме того, по четыре БПЛА были сбиты в Калужской и Смоленской областях, два – в Тверской области. Ещё по одному дрону перехвачено над Белгородской областью и Республикой Адыгея. В Минобороны подчеркнули, что все беспилотники были самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили 96 беспилотников самолетного типа.