Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.
Системы ПВО сбили 59 украинских БПЛА над регионами
В течение четырех часов российские силы ПВО уничтожили десятки украинских беспилотников, включая аппараты, направлявшиеся в столицу.
Силы противовоздушной обороны России за четыре часа сбили 59 украинских беспилотников, передает ТАСС. Операция прошла с 16:00 до 20:00 по московскому времени 16 марта. В Минобороны отметили, что среди уничтоженных дронов было 12 аппаратов, летевших в сторону Москвы.
По данным военного ведомства, наибольшее число атакующих дронов – 34 – было сбито над Брянской областью. Ещё 13 беспилотников уничтожено в Московском регионе, из которых 12 направлялись непосредственно на столицу.
Кроме того, по четыре БПЛА были сбиты в Калужской и Смоленской областях, два – в Тверской области. Ещё по одному дрону перехвачено над Белгородской областью и Республикой Адыгея. В Минобороны подчеркнули, что все беспилотники были самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили 96 беспилотников самолетного типа.