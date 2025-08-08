Полицейские изъяли в Туапсе пять тонн нелегального вина

Полиция изъяла в Туапсе более 5,5 тонн нелегального вина на 1,3 млн рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

У жителя Туапсинского района Кубани изъяли более 5,5 тонн вина, произведенного без лицензии, сообщает РИА «Новости». По данным полиции Краснодарского края, мужчина хранил 28 полимерных бочек со спиртосодержащей жидкостью в подвале своего дома. Общий объем изъятого вина составил около 5500 литров.

В сообщении ведомства говорится: «По результатам проведенного исследования установлено, что изъятая продукция содержит комплекс признаков, характерных для натурального виноградного вина. Общая стоимость изъятого алкоголя составила 1,3 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу».

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 171.3 УК РФ – за незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пробах домашней чачи, которая привела к массовому отравлению в Адлере, обнаружили метиловый спирт, появившийся из-за сивушных масел при производстве. В результате отравления алкоголем, который купили на рынке в Сириусе, погибли десять человек. На Кубани правоохранители арестовали двух женщин после трагедии с рыночным алкоголем.